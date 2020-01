Lubelskie: Kolejne samorządy z dotacjami na termomodernizację budynków

Osiem instytucji - głównie samorządów - w woj. lubelskim otrzymało w poniedziałek unijne dofinansowanie do inwestycji związanych z termomodernizacją 12 budynków. Wartość tych inwestycji to blisko 19,8 mln zł, w tym ponad 12,5 mln zł to dotacje.

Dofinasowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łącznie na zadania związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - szkół, przedszkoli, bibliotek, szpitali - przeznaczono w tym programie 453 mln zł. "Podpisanie tych ośmiu umów powoduje, że alokacja (przydzielone środki - PAP) została wykorzystana w stu procentach" - powiedziała dyrektor departamentu wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Anna Brzyska.

Umowy na dofinasowanie odebrała w poniedziałek ostatnia grupa ośmiu beneficjentów programu dotyczącego termomodernizacji budynków. Uzyskanie tych dotacji było możliwe m.in. dzięki oszczędnościom przetargowym i zwiększeniu alokacji o 7 mln zł. Dofinansowanie otrzymało siedem samorządów gminnych oraz jeden szpital. Łączna wartość prowadzonych przez nie inwestycji termomodernizacyjnych to blisko 19,8 mln zł, w tym ponad 12,5 mln zł to dotacje.

Ponad 1 mln zł dotacji otrzymała gmina Krzywda na termomodernizację budynku zespołu szkół w miejscowości Radoryż Smolany. Wartość tego zadania to ponad 1,6 mln zł. "To dla nas bardzo ważna inwestycja. Ma na celu ocieplenie budynku, zastosowanie nowych technologii. Budynek wymaga również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany poszycia dachowego. W tym jest także montaż kolektorów słonecznych, co przyniesie oszczędności w utrzymaniu budynku szkoły" - powiedział wójt gminy Krzywda Krzysztof Warda.

Ponad pół miliona zł dotacji otrzymał Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie. Projekt termomodernizacji budynku obejmuje m.in. wymianę okien i drzwi, ocieplenie poddasza, oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. "Modernizujemy stary budynek, postawiony w latach 70., nieprzystosowany do nowych czasów. Liczymy na wymierne oszczędności w postaci mniejszego zużycia energii po zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych. To budynek o powierzchni użytkowej ok. 900 m.kw." - powiedział dyrektor SPP ZOZ w Celejowie Krzysztof Siejko.

W sumie w programie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (finansowanego z RPO na lata 2014-2020) dotacje - otrzymało 257 instytucji, w większości samorządy gminne. Dofinasowane projekty - o łącznej wartości 774 mln zł - dotyczą termomodernizacji blisko 600 różnych budynków, w których m.in. zamontowanych zostanie 238 instalacji fotowoltaicznych oraz 218 urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zarząd województwa lubelskiego dwukrotnie zwiększał wysokość środków przeznaczonych na te cele w RPO. Beneficjentów programu wyłoniono w trzech konkursach. Brzyska powiedziała, że w ramach ostatniego konkursu, ogłoszonego w 2018 r., na 132 zgłoszone projekty 107 zostało ocenionych pozytywnie co, jej zdaniem, świadczy o tym, że projekty te są coraz lepiej przygotowane i napisane.

Brzyska dodała, że na liście rezerwowej pozostały jeszcze dwa projekty dotyczące termomodernizacji budynków wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Chełmie oraz szkoły w Rykach. "To bardzo ważne obiekty dla samorządu woj. lubelskiego. Samorząd ich nie zostawi. Prowadzone są renegocjacje z Komisją Europejską o dodatkowe środki. Brakuje nam 11 mln zł. Te środki mamy nadzieję, że pozyskamy i podpiszemy umowy" - zaznaczyła.