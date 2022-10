Lubelskie: od pierwszego listopada PGE obniża ceny węgla kamiennego dla klientów

Od pierwszego listopada br. PGE obniża ceny węgla kamiennego oferowanego firmom, jednostkom pożytku publicznego, samorządom i pośredniczącym podmiotom węglowym; obniżki sięgają nawet 10 proc. - podała spółka w komunikacie.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, sięgające nawet 10 proc. obniżki ceny węgla kamiennego oferowanego firmom, jednostkom pożytku publicznego, samorządom i pośredniczącym podmiotom węglowym wejdą w życie we wtorek.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski cytowany w komunikacie wskazał, że ostanie zmiany cen na rynku węgla kamiennego umożliwiły zakontraktowanie kolejnych dostaw wysokiej jakości węgla kamiennego po niższych kosztach. "Co pozwoliło nam na obniżenie ceny dla naszych odbiorców" - podał.

Dąbrowski poinformował, że zgodnie z planem PGE nadal będzie importowała węgiel kamienny do Polski. "Jeśli zmiany cen na rynkach hurtowych na to pozwolą, będziemy wprowadzali kolejne korekty w naszej ofercie" - przekazał dodając, że odpowiadająca za import i dystrybucję węgla spółka PGE Paliwa sprowadziła w tym roku ok. 5 mln ton węgla.

Spółka podała, że po obniżce cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech będzie wynosiła ok. 1890 zł netto (obniżka z poziomu 2100 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem, natomiast cena węgla typu miał energetyczny będzie wynosiła ok. 1550 zł netto (obniżka z poziomu 1700 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem.

Aby kupić węgiel - wskazano w komunikacie - należy na stronie www.gkpge.pl/zakup-wegla wypełnić specjalny formularz, w którym określa się formę prawną prowadzonej działalności oraz to, czy jest się finalnym nabywcą, czy podmiotem pośredniczącym. "Pośredniczące podmioty węglowe (PPW) mają prawo do późniejszej odsprzedaży węgla klientom indywidualnym" - podała spółka.

Jak poinformowano, w formularzu należy podać też rodzaj surowca, który chce się kupić oraz dane kontaktowe. Gdy formularz zostanie złożony, pracownik PGE skontaktuje się z kupującym, przedstawi szczegółową ofertę, a następnie umowę sprzedaży, którą należy odesłać na wskazany adres i uzgodnić termin oraz miejsce realizacji zamówienia.