Lubuskie: w gminie Górzyca otwarto nową farmę wiatrową

We wsi Radówek, w gm. Górzyca (Lubuskie) została w środę otwarta farma wiatrowa Górzyca składająca się z 12 wiatraków o łącznej mocy 24 MW. Należy ona do francuskiego koncernu EDF Renewables.

Farma jest w stanie wyprodukować średnio 80 GWh rocznie i zasilić 40 tys. gospodarstw domowych. Oprócz 12 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW, do infrastruktury technicznej farmy należy stacja transformatorowa 110/20 kV oraz około 59 km sieci kablowych średniego napięcia i ponad dziewięć km dróg serwisowych.

Prace nad przygotowaniem projektu zaczęły się w 2005 r, a budowę farmy wiatrowej rozpoczęto w 2020 r. Koszt całej inwestycji to ok. 140 mln zł.

"Dziś Górzyca dołącza do historii wykorzystania energii wiatrowej. To krok w stronę dbania o naszą planetę, w stronę niezależności energetycznej i niższych cen energii. Ten oraz inne nasze projekty to kolejne cegiełki w transformacji energetycznej Polski. Jesteśmy dumni, że możemy w niej uczestniczyć jako partner na wiele lat" - powiedziała dyr. generalna EDF Renewables na Polskę Alicja Chilińska-Zawadzka.

"Niezależność, to jest immanentna część niepodległości i ta farma, która jest drobnym kokiem, ale istotnym, w uzyskaniu naszej niezależności energetycznej, kiedy będziemy zależeć od naszego wiatru, naszej energii, naszego wodoru i będziemy dywersyfikować nasze źródła energii, a z czasem może od energii nuklearnej, to jest ważny krok, który robimy może mniej dla siebie, ale bardziej dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, bo to jest nasze zobowiązanie, obecnej generacji polityków, inżynierów, wizjonerów, projektantów, żeby zostawić naszą planetę w lepszym stanie niż ją zastaliśmy…" - mówił marszałek Senatu Tomasza Grodzki, który wziął udział w wydarzeniu.

W dalszej części wystąpienia zapewniał, że Senat RP zrobi wszystko, aby przygotowywać akty legislacyjne, które pozwolą na przygotowanie Polski na wyzwania energetyczne i klimatyczne.

"Tak, aby nasz kraj był coraz bardziej odporny na kryzysy klimatyczne, pełen zielonej energii i żebyśmy mogli naszym dzieciom i wnukom powiedzieć, że w tej sztafecie pokoleń, w której niedługo przekażemy pałeczkę młodszym pokoleniom, zrobiliśmy to, co było naszym moralnym i politycznym obowiązkiem…" - zaznaczył.

Z kolei wójt Górzycy Robert Stolarski powiedział PAP, że wymiernym efektem zlokalizowania farmy wiatrowej w gminie będą podatki z tego tytułu. Rocznie budżet gminy zasili 800 tys.

EDF Renewables to globalny producent energii, lider branży na rynku energii odnawialnej. Spółki Grupy obecne w ponad 20 krajach specjalizują się w dostarczeniu usług obejmujących farmy wiatrowe: lądowe i morskie, panele fotowoltaiczne, magazyny energii czy stacje ładowanie pojazdów elektrycznych. Firma rozwija, buduje i eksploatuje obiekty produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł.

Firma weszła na polski rynek w 2008 r. i obecnie posiada drugie co do wielkości portfolio operacyjne w Polsce. W swoim portfelu posiada projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w różnej fazie rozwoju - łącznie na ok. 650 MW.