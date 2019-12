Łukasz Kohut: Wiosna jako pierwsza mówiła o odejściu od węgla, Zielony Ład w tym pomoże

Niezależnie od polityki europejskiej, Polska i tak musiałaby przejść transformację w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Dzięki europejskiemu Zielonemu Ładowi na tę konieczną zmianę otrzymamy duże wsparcie finansowe - mówi WNP.PL Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego z Wiosny.

Cieszę się bardzo, że transformacja regionu, która i tak musi nastąpić, będzie dotowana z pieniędzy europejskich. Wcześniej różnie z tym bywało, w latach 90 XX w., kiedy doszło do znaczącej redukcji sektora górniczego, nie było dobrego planu transformacji, z czego wynikały różne problemy. Teraz mówimy o inwestycjach w regionach pogórniczych, w tym na Śląsku, żeby powstały nowe miejsca pracy.- Mówiliśmy już o tym podczas kampanii do PE, Wiosna jako pierwsza mówiła o konieczności odejścia od węgla. Mówimy o roku 2050, jako dacie granicznej dekarbonizacji UE, to dość długa perspektywa czasowa, to jeszcze 30 lat przed nami.Moja mama była przez 12 lat dyrektorką największej szkoły górniczej na Śląsku, w Rybniku. Zauważyłem w tym czasie interesującą tendencję wśród górników. Jeszcze 10-15 lat temu wysyłali oni swoje dzieci do klas górniczych, wtedy były nawet trzy klasy w jednym roczniku. Pod koniec jej kadencji, do klas górniczych zgłaszało się tylko po 10 osób w roczniku. Sami górnicy wiedzą, że przyszłość ich dzieci nie jest w sektorze górniczym. Mam wrażenie, że na Śląsku zrozumienie tego jest większe niż w Warszawie.- To jest i szansa i wyzwanie. Dla wszystkich, dla polityków, dla samorządów, organizacji pozarządowych. Jest to duża szansa na realną transformację energetyczną i gospodarczą.- Ten podatek jest zabezpieczeniem interesów UE. Unia chce być liderem zielonych zmian na świecie, zakładam, że jako lider będzie dążyła do neutralności klimatycznej. Celem gospodarki zeroemisyjnej w 2050 r. pokażemy światu drogę, którą trzeba iść.- W dłuższej perspektywie świat pójdzie tą samą drogą co UE, ponieważ mamy problem ze zmianami klimatycznymi, które są odczuwalne na całym świecie.