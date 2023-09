Łukaszewska-Trzeciakowska: od 2024 r. w północnej Polsce mogą ruszyć specjalne strefy energetyczne

W północnej Polsce od początku 2024 r. miałyby ruszyć specjalne strefy energetyczne; inwestorzy zużywający dużo energii mogliby liczyć tam na niższe ceny energii – poinformowała w środę w Karpaczu pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wskazała, że te strefy dedykowane byłyby "bardzo specyficznym inwestorom, o szczególnym profilu, którzy zużywają dużo energii". Dodała, że takie przedsięwzięcia mogłyby liczyć na niższe ceny energii.

Pełnomocnik powiedziała, że liczy na to, iż specjalne strefy energetyczne zaczną funkcjonować od 1 stycznia. "Projekt jest gotowy i już jest wdrażany" - wskazała.

Według niej strefy byłyby dużym impulsem inwestycyjnym, ponieważ firmy decydując się na inwestycje, biorą pod uwagę, ile będą płacić za energię.

Wstępna lokalizacja specjalnych stref energetycznych to okolice: Słupska, Suwałk, Ostaszewa (dwie strefy, w pobliżu Torunia), Szubina (w pobliżu Bydgoszczy) oraz Olsztyna. Strefy byłyby przeznaczone dla dużych odbiorców energii elektrycznej, o rocznym zużyciu powyżej 100 GWh, oraz planujących budowę magazynów energii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne tłumaczą, że strefy powstaną w tych rejonach kraju, w których istnieją lub są planowane nowe duże źródła wytwórcze, w tym lądowe farmy wiatrowe lub fotowoltaiczne, morskie farmy wiatrowe oraz elektrownia jądrowa. Dodano, że inwestor, który zbuduje swój zakład przemysłowy w takiej strefie, będzie mógł liczyć na obniżenie opłaty jakościowej oraz opłaty sieciowej zmiennej, dzięki czemu jego rachunki za energię elektryczną będą mniejsze niż poza strefą energetyczną. Wyznaczone lokalizacje nie tylko zapewniają dostęp do sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć i 110 kV, lecz także będą dobrze skomunikowane drogowo i kolejowo. W części lokalizacji inwestorzy mogą także uzyskać przyłączenie do sieci Gaz-Systemu.

Według Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, niższe ceny energii dla inwestorów w takich strefach "to jest mniej więcej 30 proc. różnicy co do ceny standardowej".

Pełnomocnik dodała, że sześć stref energetycznych to ma być początek i jeśli model okaże się atrakcyjny inwestycyjnie, to będą prowadzone analizy ws. wyznaczenia kolejnych.

Uczestniczący w konferencji Włodzimierz Mucha, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych odpowiedzialny za obszar inwestycji podkreślił, że strefy będą dawać wiele korzyści także dla systemu elektroenergetycznego. Dodał, że w strefach promowane będą takie przedsięwzięcia, które będą przewidywać budowę magazynów energii.

Wiceprezes Gaz-Systemu Paweł Pikus podkreślił, że strefy mają wyróżniać przedsięwzięcia proinnowacyjne. Wymieniał, że chodzi m.in. o obszar elektromobilności, obronności czy bezpieczeństwa.

Dodał, że działania regulacyjne są przygotowane i wdrożone w życie. Przypomniał, że niedawno podpisana została nowela Prawa energetycznego, w której wprowadzono możliwość stosowania tzw. piaskownic regulacyjnych, które Prezes URE będzie mógł zastosować, by umożliwić powstanie specjalnych stref energetycznych.