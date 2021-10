Lumi częścią PGE Obrót. Grupa konsoliduje swoje marki

Klienci korzystający z oferty pod marką Lumi, od października 2021 dołączyli do klientów PGE Obrót. Jest to wynik połączenia PGE Obrót z PGE Centrum, właścicielem marki Lumi, oferującym sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na rynku warszawskim. Od 1 października 2021 PGE Obrót stała się jedyną spółką w grupie PGE zajmującą się sprzedażą detaliczną energii elektrycznej - podała PGE Obrót.

Największy krajowy detaliczny sprzedawca prądu