M. Morawiecka broni ceny gwarantowanej za energię. "Będzie konkurencyjna"

Udział polskiego przemysłu w budowie morskich farm wiatrowych w Polsce będzie stopniowo wzrastał. Obecnie udział brytyjskiego przemysłu w budowie morskich farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii wynosi ok. 50 proc. - mówi Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica. Menedżerka była gościem Rafała Kergera, redaktora naczelnego WNP.PL w podcaście "20. piętro". W wielowątkowej, niespełna 40-minutowej rozmowie, broni też decyzji, w której Minister Klimatu i Środowiska określił cenę maksymalną za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej na poziomie 319,6 zł za MWh. Czy nie jest to aby zbyt daleko idąca ingerencja w wolny rynek?

Polsko-duńskie porozumienie

Przypomnijmy, że w lutym 2021 r. PGE Polska Grupa Energetyczna i duński koncern Ørsted podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture, w której będą miały po 50 proc. udziałów, której celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW.



Zgodnie z umową, Ørsted obejmie 50 proc. w dwóch projektach PGE: Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 o mocy ok. 1 GW oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW.



Jak tłumaczy Monika Morawiecka, obie firmy powołały wspólny zespół projektowy, co oznacza, że każda decyzja musi być wypracowana przez zespół w którym są i osoby z PGE i Ørsted.



- Przepływ wiedzy i przepływ informacji będzie się odbywał na poziomie bardzo roboczym, to nie jest tak, że raz na miesiąc będziemy się spotykać i czytać jakiś raport z prowadzenia projektu - tłumaczy Monika Morawiecka.



Morska farma wiatrowa Baltica 3 o mocy 1 tys. MW ma zostać uruchomiona w roku 2026, a do roku 2030 ma ruszyć farm Baltica 2 o mocy 1,5 MW. Monika Morawiecka zapewnia, że to realne terminy.

- Dzisiaj obserwujemy jak rosną ceny emisji CO2 i w ślad za tym rosną ceny energii. Gdyby nie było ceny zagwarantowanej, to sprzedawalibyśmy energię z morskich farm wiatrowych po tej rosnącej cenie rynkowej. Już dzisiaj hurtowe ceny energii wynoszą ok. 300 zł za MWh, a co będzie za 5 czy 10 lat? Przez większość czasu pracy morskiej farmy, cena energii przez nią sprzedawana byłaby byłaby wyższa niż cena gwarantowana - tłumaczy Monika Morawiecka.Jak dodaje, dzięki umowie na cenę gwarantowaną łatwiej jest pozyskać finansowanie na budowę farm wiatrowych.