Macron upomina Niemcy. Apeluje o solidarność

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał rząd Niemiec do europejskiej solidarności w obliczu gwałtownie rosnących cen energii, ostrzegając przed zakłóceniami, do których mógłby doprowadzić niemiecki plan pomocy gospodarstwom domowym i osobom prywatnym.

"Nie możemy trzymać się polityki krajowej, ponieważ powoduje to zakłócenia na kontynencie europejskim" - powiedział Emmanuel Macron w wywiadzie dla francuskiego dziennika "Les Echos".

"Nasza Europa, podobnie jak podczas kryzysu Covid-19, znajduje się w momencie prawdy (...) Musimy działać w jedności i solidarności" - przekonywał francuski prezydent.

Agencja AFP przypomina, że rząd kanclerza Niemiec Olafa Scholza, krytykowany za samodzielność w podejmowaniu decyzji o 200-miliardowym planie wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, jest pod presją kilku partnerów z UE, aby zaakceptował większą solidarność finansową.

"Niemcy są w okresie zmiany modelu, której destabilizującego charakteru nie należy lekceważyć - przyznał Macron - Ale jeśli chcemy być konsekwentni, to nie strategie narodowe muszą być przyjmowane, ale strategia europejska" - podkreślił.

"Istnieje solidarność europejska w odniesieniu do Niemiec i to normalne, że powinna być solidarność Niemiec w odniesieniu do Europy!" - przekonywał prezydent Francji.

Macron dodał jednak, że jest przekonany "o sile pary francusko-niemieckiej i wspólnej zdolności do realizacji ambitnej strategii".

Bogdan Rzońca: Niemcy byli zawsze solidarni wyłącznie sami ze sobą

Rząd Olafa Scholza skrytykował też kilka dni temu europoseł Bogdan Rzońca.

"To dla nas nic nowego, że Niemcy byli zawsze solidarni wyłącznie sami ze sobą. Powinniśmy się od nich takiej solidarności uczyć, bo przecież projekt pod nazwą Unia Europejska zakładał, że państwom narodowym żadna krzywda nie będzie się działa, natomiast wspólnota europejska ma być wartością dodaną wtedy, gdy zaspokojone będą interesy poszczególnych państw członkowskich" - stwierdził europoseł.

Zdaniem Rzońcy brak solidarności to dowód na to, że "w ostatnich latach lewicowo-liberalni liderzy UE wypaczyli założenia ojców założycieli UE, czyli Roberta Schumana, Alcide De Gasperiego i Konrada Adenauera".

"Informacja o 200 mld euro dla Niemców byłaby częściowo zrozumiała, gdyby wcześniej rząd niemiecki nie zablokował wprowadzenia w UE limitu cenowego na gaz. Wszyscy wiedzą, że Niemcy to bogaty kraj, ale dopiero teraz okazuje się, że to bogactwo gubi ich. Tracą pozycję międzynarodową z uwagi na brak transparentnych działań w sytuacji kryzysu gospodarczego w UE, w sytuacji ogromnej inflacji i nadchodzącej recesji. W ten sposób Berlin konfliktuje się z pozostałymi krajami UE" - powiedział europoseł.

Rząd Niemiec zapowiedział utworzenie ochrony finansowej służącej interwencji na rynku energii

29 września kanclerz Olaf Scholz, minister gospodarki Robert Habeck i minister finansów Christian Lindner zapowiedzieli utworzenie ochrony finansowej w wysokości do 200 mld euro, służącego interwencji na rynku energii. Beneficjentami mają być wszyscy odbiorcy końcowi, czyli zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa.

Pakiet pomocowy ma zostać sfinansowany z dodatkowych kredytów, które muszą zostać zaciągnięte jeszcze w tym roku. Jak podkreślił kanclerz, działania te są "bardzo daleko idącym i dramatycznym krokiem".

Środki trafią do Funduszu Stabilizacji Gospodarki, który utworzono podczas pandemii w 2020 roku. Wraz z poprzednimi, wdrożonymi już pakietami ulg, kwota przeznaczona na walkę ze skutkami wysokich cen energii elektrycznej ma wzrosnąć do 300 mld euro.