Madryt oczekuje na marszu 850 organizacji ekologów

Według hiszpańskich i portugalskich mediów na piątkowym marszu w Madrycie z okazji szczytu klimatycznego COP25 pojawi się ponad 850 organizacji ekologicznych z całego świata. Manifestację ma poprowadzić młoda szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

Media na Półwyspie Iberyjskim podają w czwartek, że młoda ekolożka może być już w Madrycie i udała się tam dyskretnie, aby nie wzbudzać sensacji. Spekulacje na temat "tajemniczej podróży" do Madrytu podaje m.in. hiszpański "ABC".

Z kolei hiszpańska agencja prasowa Europa Press przypomina tłumaczenie organizatorów podróży Grety na konferencję klimatyczną ONZ do Madrytu, iż w ostatnich godzinach otrzymała ona tyle wiadomości od wielbicieli, że nie jest w stanie na nie odpowiedzieć.

Zarówno "ABC", jak i Europa Press wskazują, że aby poprowadzić w piątek marsz w Madrycie i spokojnie przygotować się do popołudniowej konferencji prasowej, szwedzka aktywistka powinna być już w czwartek wieczorem w stolicy Hiszpanii.

We wtorek Thunberg krótko po dotarciu do Lizbony po 21-dniowym rejsie katamaranem zapowiedziała nieoczekiwanie, że pozostanie kilka dni w stolicy Portugalii z powodu zmęczenia. Potwierdziła wówczas, że wciąż zamierza podróżować po świecie na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych. Pierwotnie miała udać się we wtorek do Madrytu pociągiem.

Tymczasem niektórzy portugalscy komentatorzy twierdzą w czwartek, że "nieoczekiwane zniknięcie" Grety może mieć związek z mało ekologicznymi połączeniami kolejowymi pomiędzy Lizboną a stolicą Hiszpanii. Portugalski "Jornal Economico" napisał, że dwie linie kolejowe łączące te miasta wymagają na części trasy użycia lokomotywy zasilanej paliwem.

Kolorytu podróży Grety Thunberg z Lizbony do Madrytu nadało środowe pismo wysłane do szwedzkiej aktywistki przez stowarzyszenie mieszkańców położonej koło Toledo miejscowości Frey Hernando de Talavera de la Reina. Regionalna organizacja podarowała 16-letniej ekolożce osiołka, prosząc, aby pokonała trasę do Madrytu na grzbiecie tego zwierzęcia.

W piśmie mieszkańcy prowincji Toledo wskazali, że podróż na osłach była w przeszłości w ich regionie bardzo powszechną, a zarazem ekologiczną formą transportu.