MAEA będzie na stałe we wszystkich elektrowniach jądrowych Ukrainy

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) rozmieściła swoją misję w Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej; flaga MAEA powiewa teraz nad tą siłownią - poinformował we wtorek dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Grossi zapowiedział stałą obecność MAEA we wszystkich ukraińskich elektrowniach jądrowych, w tym w Czarnobylu.

"To ważne, by pomóc Ukrainie w tych niezmiernie trudnych czasach. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony będą monitorować sytuację, zapewniać wsparcie techniczne i doradztwo, a także raportować swoje ustalenia do siedziby MAEA" - powiedział.

Grossiemu podczas wizyty w Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej towarzyszyli szef Państwowej Inspekcji ds. Regulacji Jądrowej Ołeh Korikow, prezes Enerhoatomu Petro Kotin oraz minister energetyki Herman Hałuszczenko.

Jak poinformowano, do środy eksperci MAEA będą obecni we wszystkich ukraińskich obiektach energetyki jądrowej, łącznie z elektrownią w Czarnobylu, 110 km na północ od Kijowa. W sumie MAEA będzie miała 11-12 ekspertów na stałe rozmieszczonych w Ukrainie.

Ponad połowa energii elektrycznej produkowanej w Ukrainie przed wojną pochodziła z elektrowni jądrowych. Na południu zlokalizowane są Zaporoska Elektrownia Atomowa i Południowoukraińska Elektrownia Atomowa. Pozostałe dwie siłownie jądrowe - Rowieńska i Chmielnicka - znajdują się w zachodniej Ukrainie.