MAEA: Iran instaluje w Natanz kolejne wirówki do wzbogacania uranu

Iran zainstalował dodatkowe zaawansowane wirówki do wzbogacania uranu w swojej podziemnej fabryce w Natanz - poinformowała w środę w raporcie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Według Agencji takich wirówek ma tam pojawić się jeszcze więcej.

"W dniu 21 kwietnia 2021 roku Agencja stwierdziła w Zakładach Wzbogacania Paliwa (jądrowego) w Natanz (FEP), że: (...) zainstalowano tam sześć kaskad do 1044 wirówek IR-2m oraz dwie kaskady do 348 wirówek IR-4" - napisano w raporcie MAEA do państw członkowskich.

W poprzednim raporcie MAEA z 1 tego kwietnia stwierdzono, że Iran w Natanz używał 696 wirówek IR-2m i 174 urządzenia typu IR-4.

Iran na początku tego miesiąca informował, że w Natanz znajdzie się ok. 1000 dodatkowych wirówek do wzbogacania uranu. Zapowiadał to przy okazji upublicznienia wiadomości, że zamierza rozpocząć wzbogacanie uranu do 60 procent zawartości rozszczepialnego izotopu U-235.

Zgodnie z umową atomową światowych mocarstw (USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Chin i Rosji) z Iranem z 2015 roku Teheran zgodził się, by Natanz stało się jedynym ośrodkiem wzbogacania uranu w kraju. Przez 10 lat zakład ten miał być wyposażony tylko w 5060 wirówek IR-1 starszej generacji. Wirówki IR-2M i nowsze miały zostać stamtąd usunięte i przekazane pod kontrolę MAEA.