Magazyny energii elektrycznej po raz pierwszy w rynku mocy

Aukcja główna na rok dostaw 2027 zakończyła się z ceną zamknięcia 406,35 zł/kW/rok. PSE zakontraktowały niemal 5380 MW.

Po raz pierwszy kontrakty mocowe zdobyły magazyny energii elektrycznej. Kontrakty zdobyły Columbus Energy, OX2 oraz Hynfra Energy Storage.

Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty.

Z tego 550 MW zakontraktowano w zagranicznych źródłach wytwórczych - 300 MW na Słowacji, a 250 MW na Litwie.

Firma Columbus zakontraktowała moc prawie 124 MW w planowanym w południowej Polsce magazynie o mocy 133 MW i pojemności 532 MWh.

W trakcie 17-letniego kontraktu Columbus spodziewa się, że przychody magazynu tylko z rynku mocy sięgną 1 mld zł. Magazyn ma ponadto generować przychody z rynku arbitrażu na cenie energii oraz w przyszłości - na usługach systemowych, np. regulacji częstotliwości - podkreśliła firma.

- To bardzo duża inwestycja, która wiąże się z wieloma wyzwaniami - od wyboru technologii i partnera po zapewnienie inteligentnego finansowania. Rynek mocy zdecydowanie w tym pomoże, natomiast tego typu magazyn w przyszłości zapełni luki podczas przerw w dostawie energii - ocenił prezes Columbus Energy Dawid Zieliński.

Ze Sztokholmu na Podkarpacie i udział w rynku mocy

17-letni kontrakt na 21 MW dla magazynu energii elektrycznej, który ma powstać na Podkarpaciu zdobyła notowana na giełdzie w Sztokholmie firma OX2, budująca i eksploatująca farmy wiatrowej i słoneczne. Według informacji OX2, magazyn ma mieć całkowitą moc 50 MW i pojemność 100 MWh. W grudniowej aukcji dla OZE OX2 zdobyło wsparcie dla farmy fotowoltaicznej o mocy 100 MW.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie firmy jej prezes Paul Stormoen, sukces w aukcji rynku mocy "przypieczętowuje rozwój trzeciej już technologii OX2 w Polsce, jaką są magazyny energii".

- Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla rozwoju energetyki słonecznej oraz wiatrowej. Magazyny energii stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby przesyłu energii w całej Europie - dodała dyrektor generalna OX2 w Polsce Katarzyna Suchcicka.

Według informacji OX2, całkowite portfolio projektów magazynowych w grupie wyniosło na koniec trzeciego kwartału 2022 r. około 500 MW.

Magazyny energii, energia odnawialna i ładowarki do samochodów

17-letni kontrakt dla mniejszej instalacji magazynowej - o mocy 7,5 MW i pojemności 30 MWh zdobyła spółka Hynfra Energy Storage (HES) wraz z funduszem Heyka Capital Markets Group (HCMG) i deweloperem PKE Pomorze.

Według informacji HES magazyn powstanie w pobliżu aglomeracji wrocławskiej. Oprócz wsparcia sieci, będzie też zapewniał gromadzenie nadwyżek energii odnawialnej oraz współpracował ze stacją ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

- Magazyny energii doskonale wspierają system elektroenergetyczny i mają możliwość dostarczenia do systemu brakującą moc szybciej, niż jakiekolwiek inne źródła. Bezemisyjne rozwiązania technologiczne, jakimi są magazyny, mogą być podstawą dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju - ocenił prezes HES Piotr Czembor.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty.