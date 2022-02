Magazyny energii mają przed sobą lepszą przyszłość. Pomogą zmiany w prawie

Nowe przepisy wchodzące w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku zmieniają rzeczywistość fotowoltaiczną. Do tej pory nadwyżki energii mogły być przekazywane do sieci energetycznych i odbierane bezkosztowo w momencie, kiedy produkcja fotowoltaiczna była zaburzona. Niedługo nadwyżki będą mogły być przekazywane do sieci, natomiast odbiór energii będzie już płatny.

Jest to niekorzystne rozwiązanie dla właścicieli przydomowych instalacji.

Dlatego coraz częściej możliwość posiadania magazynu energii staje się popularnym rozwiązaniem.

Ich celem jest również ustabilizowanie sieci energetycznych, które na obecny moment są znacznie przeciążone.

Magazyny energii mają ustabilizować sieci energetyczne