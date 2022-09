Mają być nowe taryfy prądu dla odbiorców indywidualnych

Pracujemy nad innym rodzajem przyznawania taryf dla odbiorców indywidualnych, aby móc zablokować podwyżki na prąd - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Rząd chce zablokować podwyżki cen prądu. Będą nowe taryfy na energię

Szefowa resortu klimatu i środowiska podczas swojej wizyty w Opocznie odnosząc się do cen prądu przypomniała, że gospodarstwa domowe rozliczane są na podstawie taryfy "G". "Pracujemy nad takim innym rodzajem przyznawania taryf, żeby móc zablokować podwyżki na prąd" - powiedziała.

Minister zapewniła, że z nowymi rozwiązaniami w tej sprawie, resort zdąży przed grudniowym procesem taryfowym. "Na pewno z tym rozwiązaniem zdążymy tak żeby od stycznia, przy tych nowych taryfach, mogło skutecznie zadziałać i tym samym będziemy mieli objętych wszystkich indywidualnych i wrażliwych odbiorców" - dodała.

Ministerstwo pracuje nad poziomem zamrożenia taryfy gazowej dla tzw. kuchenkowiczów

Anna Moskwa poinformowała ponadto, że ministerstwo pracuje także nad "poziomem zamrożenia taryfy (gazowej - red.) dla tzw. kuchenkowiczów" po nowym roku. Zapewniła, że rozwiązanie w tej sprawie miałoby być wdrożone jeszcze w tym roku.

Odnosząc się do cen energii dla przedsiębiorców, szefowa MKiŚ przyznała, iż w tej kwestii "mamy bardzo związane ręce", co jest związane z przyznawaniem pomocy publicznej.

"Apelowaliśmy w piątek na radzie unijnej o wprowadzenie jakiegoś mechanizmu na poziomie unijnym tak żeby szczególnie mali i średni przedsiębiorcy mogli mieć też na jakimś poziomie zablokowaną taryfę. Wstępne prace się w piątek rozpoczęły" - przekazała.

Dodała, że Polska w tej sprawie liczy na poluzowanie zasad przyznawania pomocy publicznej, ich poszerzenie.

"Tak żeby nie było restrykcyjnych zasad i stworzenie funduszu, który mógłby nam pomóc te środki skutecznie przekazać. Jesteśmy w stanie szybko napisać ustawę i środki przekazać - z tym kłopotu nie mammy. Potrzeba jest tylko, żebyśmy działali w jasnych ramach prawnych na poziomie KE" - powiedziała minister.

Rząd tworzy specjalny pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych

Anna Moskwa mówiąc o problemach firm energochłonnych przekazała, że w tej sprawie rozwiązania przygotowywane są przez resort rozwoju i technologii. Poinformowała, że miałby powstać fundusz rekompensat dla takich przedsiębiorstw.

Pakiet dla firm energochłonnych już w zeszłym tygodniu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Sprecyzował, że pomoc miałaby trafić do co najmniej kilkuset przedsiębiorstw.

"Będziemy proponować dla co najmniej kilkuset przedsiębiorstw - dużych średnich i największych - w tym także tych, które produkują nawozy, specjalny pakiet dla przedsiębiorstw energochłonnych" - mówił premier dodając, że ten pakiet będzie "kolejnym pakietem pokrytym z budżetu państwa polskiego".

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że pakiet skierowany do firm, które mają największe zużycie energii elektrycznej czy gazu, jak huty, producenci nawozów i producenci żywności.

"To jest kilka miliardów złotych, które dodatkowo trafi do tych firm poprzez pomoc częściowo wyrównującą ceny energii elektrycznej czy gazu" - przekazał rzecznik rządu.

Podkreślił również, że rząd skłania się do rozwiązań zachęcających do oszczędności, a nie do ich nakazywania. "Nie planujemy regulacji narzucających pewne rzeczy" - zaznaczył.