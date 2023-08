Mają uran i nie zawahają się go użyć. Kolejny kraj myśli o atomie

Kazachstan, największy producent uranu na świecie, zamknął ostatnią poradziecką elektrownię jądrową w 1999 r. i oparł energetykę na węglu. Teraz rozważa powrót do atomu.

Kazachstan chce do 2060 r. osiągnąć węglową neutralność w energetyce.

Docelowo alternatywą dla węgla mają być źródła odnawialne. Już teraz udało się Kazachstanowi przekroczyć próg 10-proc. udziału OZE w miksie energetycznym.

Atom to jednak więcej niż neutralność wobec klimatu. Ta energia ma dać Kazachstanowi niezależność.

Zmiany klimatyczne i konieczność odejścia od surowców kopalnych stopniowo zmieniają miks energetyczny Kazachstanu na rzecz większego udziału źródeł odnawialnych (wiatr, słońce, woda), ale nadal prawie 70-proc. zapotrzebowania energetycznego zaspokajają elektrownie węglowe.

To poważne wyzwanie dla ambitnych planów Astany, by w 2050 r. uzyskać 50-proc. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii ogółem, a 10 lat później osiągnąć neutralność w energetyce. Warto jednak zauważyć, że Kazachstan już przekroczył próg 10-proc udziału OZE w miksie energetycznym, co było celem do roku 2030.

Powrót do wykorzystania elektrowni atomowej umożliwiłby szybszą eliminację węgla, choć docelowy miks energetyczny kraju mają tworzyć różne rodzaje źródeł odnawialnych.

Atom zapewniłby Kazachstanowi niezależność energetyczną - mają paliwo i infrastrukturę

Podobny dylemat miał Uzbekistan, który niedawno zdecydował o budowie pierwszej elektrowni atomowej. To chyba zmobilizowało też Kazachów. Pod koniec lipca minister energetyki Ałmasadam Satkalijew ogłosił plan budowy elektrowni oraz przygotowania do konsultacji rządu z ekspertami i publicznej debaty na ten temat.

Budowa elektrowni atomowej praktycznie zapewniłaby republice niezależność energetyczną, bowiem Kazachstan nie tylko wydobywa uran; jest największym jego producentem na świecie (prawie 40-proc. produkcji światowej w 2021 r.), a jego złoża szacowane są na od 12 do 15-proc. światowych zasobów, ale również ma zakłady jego wzbogacania.

Wybór partnera do budowy elektrowni atomowej to decyzja polityczna. Niemal wszyscy wielcy są w grze

Kluczową kwestią pozostaje jednak wybór partnera. Ze strony kazachskiej inwestorem będzie Samruk Kazyna Sovereign Wealth Fund, ale nie wiadomo, które państwo będzie dostawcą technologii. Przed podobnym dylematem stoi też Uzbekistan, bowiem w obu przypadkach decyzja nie jest stricte biznesowa, ale przede wszystkim polityczna.

W grze są China National Nuclear Corporation (CNNC), Electricite de France (EdF), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) i Rosatom State Nuclear Energy Corporation. W 2022 r. na liście potencjalnych partnerów byli też Amerykanie z NuScale Power i amerykańsko-japońskie konsorcjum GE Hitachi Nuclear Energy.

Jeszcze do niedawna naturalnym partnerem wydawał się rosyjski Rosatom, ale w obecnej rzeczywistości geopolitycznej taki wybór byłby wysoce ryzykowny dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Wydaje się, że liderem są Chińczycy, którzy stali się gwarantem bezpieczeństwa Kazachstanu i w praktyce są jedynym mocarstwem zdolnym wyhamować imperialne ambicje Kremla wobec północnych terytoriów republiki.

Nie należy jednak wykluczać Francuzów, bowiem taki krok byłby pozytywnie przyjęty w Brukseli, a Astana od dłuższego czasu zabiega o zacieśnienie relacji gospodarczych z UE i ma wielką ochotę zastąpić Moskwę w roli dostawcy surowców energetycznych na Wspólny Rynek.

Z kolei wybór Korei mógłby być „salomonowym” rozwiązaniem, ale nie przełożyłby się na obfite korzyści, jak w przypadku podjęcia współpracy z Chinami czy Francją.

Przed kazachskim atomem wiele pytań pozostaje wciąż bez odpowiedzi

Istotną kwestią pozostaje też sprawa technologii. Ta kwestia była już dyskutowana w czerwcu w ramach Rady Inwestorów Zagranicznych, której przewodniczył prezydent Kassym-Żomart Tokajew. Dyskusja dotyczyła wielkości potencjalnej elektrowni – czy lepiej zbudować jedną dużą czy kilka mniejszych, zgodnie z obecnym trendem obserwowanym w Chinach i w USA.

Nadal nie uzgodniono też potencjalnej listy lokalizacji, która przecież musi uzyskać społeczną akceptację. Wstępnie ustalona w czerwcu 2022 r. lokalizacja w Ulken w regionie Ałmatów nie została ostatecznie potwierdzona. Ogłoszona we wrześniu 2022 r. „mapa drogowa” inwestycji już ma pierwsze opóźnienie, bowiem zgodnie z zapowiedzią dyrektora generalnego Kazachskiej Elektrowni Atomowej, Timura Żantikina, wybór dostawcy technologii miał zostać zrealizowany w pierwszym kwartale tego roku. Jednak termin uruchomienia elektrowni w 2034 lub najpóźniej 2035 r. pozostaje niezmieniony.

Polska ma mieć swój pierwszy blok elektrowni jądrowej w 2033 r.

Plan ten wydaje się bardzo ambitny. Polska, która również stawia na atom w transformacji energetycznej, jest już o co najmniej kilka kroków przed Kazachstanem. Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej ma się rozpocząć w 2026 r., a w 2033 r. ma zostać uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy 1-1,6 GW.

Kolejne bloki mają być uruchamiane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.

Mamy już lokalizację, bo pierwsza elektrownia atomowa w Polsce ma powstać w nadmorskiej gminie Choczewo. Technologię dostarczy amerykańska firma Westinghouse. Inwestycja otrzymała już decyzję zasadniczą, czyli swoiste zielone światło ze strony rządu dla realizacji projektu.

