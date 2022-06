Mają węgiel, czują się bezpieczni. Co z zielonym zwrotem?

- Tauron Ciepło, podobnie jak cała grupa Tauron, jest w dobrej sytuacji z uwagi na to, że 100 proc. węgla kupujemy z polskich kopalń, z czego ponad 60 proc. z Taurona Wydobycia - mówi WNP.PL Marcin Staniszewski, prezes Taurona Ciepła.

Plany firmy Tauron Ciepło zakładające gazyfikację małych ciepłowni są aktualne. W przypadku dużych źródeł kogeneracyjnych trwają analizy. Wkrótce będzie nowa strategia dla tego obszaru.

Tauron Ciepło średnio rocznie przyłącza do sieci ciepłowniczej odbiorców o łącznym zapotrzebowaniu rzędu 45 MW. 20 proc. to likwidacja niskiej emisji.

Znacząco wzrosła sprzedaż węgla w Tauronie Wydobycie, która w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 1,5 mln ton (w I kw. 2021 r. - 1,24 mln ton).

Jak mówi Marcin Staniszewski, ok. 85 proc. paliwa wykorzystywanego w elektrociepłowniach Taurona Ciepła to węgiel kamienny, a ok. 15 proc. to biomasa.

- Obecnie jesteśmy zabezpieczeni w paliwo i nie ma ryzyka braku dostaw ciepła dla mieszkańców konurbacji śląsko-dąbrowskiej - zapewnia Marcin Staniszewski.

Jeszcze niedawno grupy energetyczne prześcigały się w zapowiedziach budowy kolejnych źródeł na gaz ziemny. Po agresji Rosji na Ukrainę ta sytuacja nieco się zmieniła.

Będzie nowa strategia

- W grupie, kontynuując "Zielony Zwrot Taurona", oczywiście myślimy o źródłach odnawialnych. Nasze plany zakładające gazyfikację małych ciepłowni w dalszym ciągu są możliwe do realizacji, natomiast w przypadku dużych źródeł kogeneracyjnych trwają analizy i wkrótce grupa przedstawi strategię również w tym obszarze - zapowiada Marcin Staniszewski.

Nowe źródła będą potrzebne, ponieważ Tauron Ciepło systematycznie przyłącza nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej.

- Tauron Ciepło intensywnie działa na rynku w zakresie przyłączeń do sieci ciepłowniczej, średnio przyłączamy około 45 MW nowych odbiorców rocznie, z czego ok. 20 proc. to likwidacja niskiej emisji. Zakładam, że ten trend w najbliższym czasie się utrzyma - prognozuje Marcin Staniszewski.

Rośnie sprzedaż węgla

Produkcja węgla handlowego w spółce Tauron Wydobycie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 1,45 mln ton i była na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, kiedy wyniosła 1,43 mln ton.

Jak wyjaśniono, wysoki wolumen produkcji jest przede wszystkim efektem korzystnego układu frontów ścianowych w Zakładzie Górniczym Sobieski, mniejszej ilości ścian wydobywczych w Zakładzie Górniczym Janina oraz utrzymania porównywalnego poziomu produkcji w Zakładzie Górniczym Brzeszcze.

Znacząco wzrosła sprzedaż węgla, która w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 1,5 mln ton, podczas gdy w pierwszym kwartale 2021 r. sięgnęła 1,24 mln ton.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. segment wydobycia miał przychody w wysokości 558 mln zł (rok wcześniej 303 mln zł) i zysk EBITDA w wysokości 117 mln zł (rok wcześniej ujemna EBITDA wyniosła 14 mln zł).

Tauron podkreśla, że pierwszy kwartał 2022 r. był drugim z rzędu kwartałem, kiedy wydobycie węgla miało dodatnią EBITDA - w czwartym kwartale 2021 r. wyniosła ona 44 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w sektorze górniczym w Tauronie wyniosły 69 mln zł (w pierwszym kwartale 2021 r. było to 67 mln zł). Najważniejsze inwestycje to budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski (2 mln zł), przygotowanie produkcji (52 mln zł) oraz zadania modernizacyjno-odtworzeniowe (13 mln zł).

W pierwszym kwartale 2022 r. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła w grupie Tauron zostało zaspokojone w 68 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych grupy.