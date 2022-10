Maksymalne ceny prądu poprawione. Czy to uspokoi 168 sprzedawców?

Sejm uchwalił ustawę o maksymalnych cenach prądu, teraz zajmie się nią Senat. Jest dla branży korzystniejsza niż pierwotny projekt. Ale nadal oceniana jest jako groźna dla umów sprzedaży zielonej energii i krytykowana np. za brak silnego bodźca do oszczędzania.





Wg danych URE na koniec 2021 w Polsce działało 168 sprzedawców prądu mających przynajmniej jedną ważną umowę sprzedaży. To część z nich narzeka na nowe prawo, które zgodnie uchwalił PiS i opozycja, by ulżyć odbiorcom i obniżyć ceny.



- Ustawa w pierwotnym kształcie przewróciłaby spółki obrotu, bo miały dostawać rekompensaty na błędnie ustalonych zasadach. Po pierwszym czytaniu rząd uwzględnił głos branży w tej sprawie - mówi Kamil Sobolewski, Pracodawcy RP.

- To, że ustawa nie widzi umów cPPA może być zabójcze dla wytwórców, co w konsekwencji odbije się niekorzystnie również na odbiorcach - zaznacza Piotr Czopek, PSEW.

- Wytwórcy energii z OZE, ale nie tylko oni, mają oddawać 100 proc. nadwyżki przychodów ze sprzedaży energii ponad przychody po cenach energii, którą dopiero określi rząd. Obecnie zupełnie nie wiadomo, co to będzie w praktyce oznaczało - mówi Sebastian Jabłoński, Respect Energy.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, czyli tzw. ustawa o maksymalnych cenach prądu, szła przez Sejm jak burza.

Rządowy projekt wpłynął do Sejmu 14 października 2022. Kilka dni później, bo 19 października 2022 odbyło się I czytanie w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Posiedzenie Komisji skończyło się po północy, a już następnego dnia, 20 października 2022 roku, Sejm uchwalił tzw. ustawę o maksymalnych cenach prądu z poprawkami. Mimo wielu uwag do projektu posłowie ostatecznie głosowali dość zgodnie. 411 posłów było za, 14 wstrzymało się, a tylko 6 głosowało przeciwko ustawie.

"Wchodzimy w system, który ignoruje możliwości produkcyjne prądu"

Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP wskazuje, że tzw. ustawa o maksymalnych cenach prądu zakłada, że maksymalna cena sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie 693 zł/MWh netto dla zużycia energii ponad limity określone w odrębnej ustawie, a dla sektora MŚP, samorządów i tzw. odbiorców wrażliwych 785 z/MWh netto. Oznacza to, że wpływ na cenę będzie też miała stawka VAT.

- Ta ustawa na pierwszy rzut oka pomaga odbiorcom energii, bo ogranicza wzrost cen za prąd na przyszły rok do poziomu 700-800 zł/MWh netto w sytuacji, kiedy ceny rynkowe przekraczały już 2000 zł/MWh. Jest to zatem zdjęcie ryzyka cenowego z większości podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych w Polsce - mówi Kamil Sobolewski.

- Niemniej ceny na poziomie 2000 zł/MWh nie pojawiły się bez powodu, tylko przez brak dostępności gazu. Wobec ryzyka dostępności węgla i gazu może się okazać, że produkcja ostatnich jednostek energii elektrycznej zaspokajających zapotrzebowanie będzie zimą znowu kosztowała znacznie więcej niż te 800 zł/MWh, a nawet 2000 zł/MWh - dodaje Kamil Sobolewski.

Zaznacza, że „niestety, ustawa tylko w nikłym stopniu motywuje do oszczędzania odbiorców domowych, wrażliwych, MŚP i samorządy”, co oznacza, że koszty ewentualnych niedoborów energii oraz bardzo wysokich cen prądu będą musiały w całości ponieść głównie duże firmy.

- To, co może się stać z energią elektryczną dobrze obrazuje sytuacja na rynku węgla, który miał być po 966 zł za tonę. Ustawa była i na papierze wszystko się zgadzało, tylko nie było węgla po takiej cenie. Tak samo może być z prądem. Przy cenach maksymalnych popyt może wzrosnąć, ale niekoniecznie wytwórcy będą chcieli sprzedawać prąd po limitowanych cenach, które ma określić rząd- mówi Kamil Sobolewski.

- Ustalenie maksymalnych cen na sprzedaż prądu bez istotnych limitów jego zużycia grozi niedoborem energii. Wchodzimy w system, który ignoruje możliwości produkcyjne prądu - stwierdza Kamil Sobolewski.

"Ustawa w pierwotnym kształcie przewróciłaby spółki obrotu"

Po upublicznieniu projektu tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu było bardzo dużo obaw o to, że wywróci on spółki obrotu, czyli zajmujące się sprzedażą prądu do obiorców końcowych. Wydaje się, że po poprawkach te obawy o ile nie zniknęły, to zelżały.

Jednak z uzyskanych opinii wynika, że przynajmniej przez część uczestników rozwiązania dla spółek obrotu oceniane są jako niekorzystne, a dla jednej z grup wytwórców OZE, związanych umowami cPPA jako potencjalnie zabójcze „ co w konsekwencji odbije się niekorzystnie również na odbiorcach”.

- Ustawa w pierwotnym kształcie przewróciłaby spółki obrotu, bo miały dostawać rekompensaty na błędnie ustalonych zasadach. Po pierwszym czytaniu rząd uwzględnił głos branży w tej sprawie - mówi Kamil Sobolewski.

- Rekompensata dla spółek obrotu dotycząca cen w 2023 roku ma dotyczyć wszystkich kontraktów zawartych po 23 lutego 2022, niezależnie od daty zawarcia umowy, oraz być wyliczana w oparciu o rzeczywistą cenę zakupu energii przez spółkę obrotu na rynku terminowym, a nie o ceny spot w 2023 roku - dodaje Kamil Sobolewski.

Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy mówi, że tzw. ustawa o maksymalnych cenach sprzedaży prądu zobowiązuje spółki obrotu do sprzedaży energii elektrycznej w 2023 roku po cenach maksymalnych rzędu 693-785 zł/MWh zależnie od odbiorcy i formalnie zapewnia spółkom obrotu rekompensaty za sprzedaż po tych cenach, które są niższe od rynkowych, ale ocenia, że przyjęte rozwiązania są jednak niekorzystne dla spółek obrotu.

- Rekompensaty dla umów podpisanych po wejściu w życie ustawy będą liczone do rynku spot, co oznacza, że umowy sprzedaży prądu po stałej cenie staną się nieracjonalne. Nie będzie sensu sprzedawać prądu po stałej cenie, bo rozliczanie takich umów do rynku spot oznaczałoby narażanie się na nieznane ryzyko, na zmienność cen na rynku spot - mówi Sebastian Jabłoński.

- W żadnym rozwiązaniu tzw. ustawa o maksymalnych cenach sprzedaży prądu nie przewiduje dla spółek obrotu rekompensat do cen sprzedaży prądu, czyli nigdy nie ma rekompensat do poziomu planowanych przychodów, a tylko do cen z rynku spot lub do kosztów zakupu energii. To m.in. nie uwzględnia kosztów zewnętrznych sieci sprzedaż, za pośrednictwem których spółki obrotu pozyskują klientów - dodaje Sebastian Jabłoński.

" To, że ustawa nie widzi umów cPPA może być problemem dla wytwórców"

Piotr Czopek, dyrektor ds. Regulacji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) mówi, że w świetle omawianej ustawy przyszłość umów cPPA to wielki problem.

- Rzecz w tym, że umowy cPPA są często konstruowane na zasadzie kontraktów różnicowych. W takich umowach wytwórca energii z OZE sprzedaje energię na rynku, a umawia się z odbiorcą na jakąś cenę i jeżeli odbiorca zapłaci więcej, wytwórca zwraca różnicę odbiorcy, a jeśli mniej - odbiorca zwraca różnicę wytwórcy. Ustawa tego nie widzi - mówi Piotr Czopek.

W związku z tym, jeśli wytwórca sprzeda energię po cenie powyżej limitu ustalonego przez ustawodawcę („a nadal nie znamy tego limitu”), to będzie musiał dokonać wpłaty różnicy ceny na Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, z którego mają być finansowane rekompensaty dla spółek obrotu za sprzedaż energii po cenach maksymalnych.

- Z drugiej strony, jeśli cena sprzedaży w umowie cPPA przekroczy cenę umowną, to będzie musiał oddawać pieniądze odbiorcy. Oznacza to, że de facto wytwórca będzie obciążany opłatami dwukrotnie i będzie na minusie, czego nikt mu nie wyrówna - komentuje Piotr Czopek.

- Z punktu widzenia odbiorców energii można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka nie ma większego problemu, bo dostaną energię po cenie umówionej w cPPA, ale to, że ustawa nie widzi umów cPPA może być zabójcze dla wytwórców, co w konsekwencji odbije się niekorzystnie również na odbiorcach - dodaje Piotr Czopek.

Zaznacza, że „niestety, podczas prac Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych nie było możliwości merytorycznej dyskusji oraz wprowadzenia zmian, które powszechnie były zgłaszane przez organizacje branżowe”.

Dlatego nie wszystko jest wiadome. To pochodna konstrukcji ustawy, którą jeszcze czeka droga przez Senat, a więc niewykluczone, że Senat zaproponuje do niej poprawki i wróci jeszcze do Sejmu.

- Największym ryzykiem dla wytwórców energii z OZE jest nowy podatek, od zysków nadzwyczajnych, który ma służyć finansowaniu rekompensat dla spółek obrotu. Wytwórcy energii z OZE, ale nie tylko oni, mają oddawać 100 proc. nadwyżki przychodów ze sprzedaży energii ponad przychody po cenach energii, którą dopiero określi rząd- mówi Sebastian Jabłoński.

- Obecnie zupełnie nie wiadomo, co to będzie w praktyce oznaczało, ale są obawy, że spółki OZE mogą być zmuszone do sprzedaży prądu ze stratą, a taki scenariusz to prosta droga do wyłączania instalacji- mówi Sebastian Jabłoński.