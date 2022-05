Mała fundacja blokuje Baltic Power

Baltic Power, wspólne przedsięwzięcie PKN Orlen i Northland Power, zostało zablokowane przez fundację Grand Agro z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zaskarżyła ona decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla energetycznego przedsięwzięcia, jaką we wrześniu 2021 roku wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. W efekcie przedłuża się wydanie pozwolenia środowiskowego dla morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW.

We wrześniu 2021 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji PKN Orlen i Northland Power.

Grand Agro - Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego - wniosła o uchylenie decyzji dla Baltic Power i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Prezes fundacji Grand Agro zadeklarował, że jest gotów wycofać się z postępowania w sprawie decyzji środowiskowej.

Baltic Power jest projektem realizowanym przez grupę Orlen wspólnie z Northland Power. Na mocy podpisanej w 2021 roku umowy o partnerstwie, spółki wspólnie realizują na Morzu Bałtyckim inwestycję w morską farmę wiatrową o mocy do 1,2 GW.

Zarzuty Grand Agro

We wrześniu 2021 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji PKN Orlen i Northland Power. Grand Agro - Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego - wniosła o uchylenie decyzji dla Baltic Power i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Zastrzeżenia niewielkiej fundacji z Nowego Dworu Mazowieckiego, która do tej pory nie była aktywna na Pomorzu, dotyczą m.in. tego, że organ pierwszej instancji nie zapewnił jej czasu do rzetelnego odniesienia się do zgromadzonego materiału dowodowego.

Następny zarzut podnosi kwestię związaną z ochroną populacji ptaków. Według Agro, analiza oddziaływania morskiej farmy wiatrowej na ptaki morskie i migrujące oraz na ichtiofaunę opiera się na optymistycznych założeniach dotyczących reakcji fauny na inwestycję.

Fundacja uważa też, że w raporcie oddziaływania na środowisko nie poddano analizie uwalniania się do wody elementów strukturalnych rotorów w wyniku reakcji z solą morską.

Wytyka ponadto brak analizy oddziaływania farmy na klimat na wybrzeżu w związku ze spowolnieniem wiatrów oraz analizy wpływu inwestycji na prądy morskie i grawitacyjne przemieszczanie się osadów po dnie morskim.

Czytaj: W ramach projektu farmy wiatrowej Baltic Power główny etap badań geotechnicznych dna Bałtyku

"To prawdopodobnie kalka"

W efekcie zaskarżenia decyzji przedłuża się wydanie pozwolenia środowiskowego dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, ale prezes fundacji Grand Agro zadeklarował w rozmowie z portalem WysokieNapiecie.pl, że jest gotów wycofać się z postępowania w sprawie decyzji środowiskowej.

– W kontekście tego, co dzieje się z Ukrainą, jesteśmy za wycofaniem sprzeciwu. Czynnik ludzki jest ważniejszy od ekologicznego. W sytuacji wojny jesteśmy za powstawaniem farm wiatrowych – mówi cytowany przez WysokieNapiecie.pl prezes Kazimierz Mroczkowski.

Jak podaje portal, wniosek Grand Agro o uchylenie może być wynikiem prostego przełożenia informacji, które już pojawiały się w przypadku projektów realizowanych na Zachodzie, na polski grunt. Nie stanowi więc konkretnego zarzutu dotyczącego realizacji projektu Baltic Power.

- To prawdopodobnie kalka z innych tego typu inwestycji – wypowiada się cytowany przez WysokieNapiecie.pl rozmówca z branży. - Trudno też podejrzewać, by przy tak dużym i profesjonalnie prowadzonym projekcie, jak Baltic Power, inwestorzy nie zadbali o wszystkie potrzebne oceny, analizy i badania - dodaje.

Czytaj: Siemensa Energy sporo traci przez Hiszpanię