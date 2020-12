Małe i średnie firmy boją się wysokich kosztów inwestycji w OZE

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie chcą inwestować we własne odnawialne źródła energii. Aż 87 proc. z nich obawia się wysokich kosztów początkowych takiej instalacji a 8 na 10 przedsiębiorców zniechęca zbyt długi okres zwrotu z inwestycji.

Najmniejsze przedsiębiorstwa najczęściej wskazywały na łatwiejszy dostęp do finansowania, natomiast wraz z wielkością firmy rośnie rola wsparcia w finansowaniu inwestycji.- Z perspektywy przedsiębiorcy, który dzięki fotowoltaice może częściowo zrezygnować z coraz droższej energii z sieci, energetyka słoneczna jest już konkurencyjnym rozwiązaniem. Nawet teraz, kiedy ekoświadomość w Polsce nie jest jeszcze w pełni powszechna. Odnawialne źródła energii są konkurencyjne cenowo w stosunku do energii konwencjonalnej, pochodzącej w Polsce w 75 proc. z węgla. Można się zatem spodziewać istotnego przyrostu mocy w fotowoltaice. Przyczyna jest prosta – chodzi nie tyle o ekologię, chociaż ona też jest ważna, co o oszczędności, które dzięki OZE przedsiębiorcy mogą osiągać – zwraca uwagę Marcin Ścigan, zastępca dyrektora departamentu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu.