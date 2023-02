Małe reaktory jądrowe Rolls-Royce mają w Polsce służyć do produkcji wodoru

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, spółka Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), zawarła z Rolls-Royce SMR memorandum umożliwiające obu firmom współpracę przy wdrażaniu małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). To już kolejna technologia SMR, jaka ma być wdrażana w Polsce.

Mały reaktor jądrowy Rolls-Royce nie będzie taki mały, ponieważ jego moc to 470 MW. W polskiej energetyce wciąż pracuje wiele bloków węglowych klasy 200 MW.

SMR Rolls-Royce ma być wykorzystywany w Polsce m.in. do produkcji 50 tys. ton czystego wodoru rocznie.

Celem ŚGP Industria jest zbudowanie łańcucha dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR zarówno na rynek polski jak i na eksport.

Jak poinformowała ŚGP Industria jako lider Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, którego celem jest zeroemisyjne wytwarzanie energii i produkcja "zielonego wodoru" wybrała technologię Rolls-Royce SMR, aby zrealizować "ambitne cele produkcji 50 tys. ton czystego wodoru rocznie".

Polska jednym z kluczowych rynków dla rozwoju SMR

- To ważny krok w naszych relacjach z ŚGP Industria, określający ramy współpracy, według których będziemy pracować nad wspólnymi planami wykorzystania naszej technologii SMR w Polsce do dekarbonizacji energochłonnego przemysłu i produkcji czystej energii dla przyszłych pokoleń - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Rolls-Royce SMR Tom Samson.

- Na międzynarodowym rynku Polska jest jednym z kluczowych odbiorców zaprojektowanych przez nas modułowych elektrowni jądrowych, które zapewniają 470 MW czystej, niedrogiej energii elektrycznej ze zrównoważonego źródła. To partnerstwo ma ogromny potencjał i może wspierać tysiące wysoko wykwalifikowanych, długoterminowych miejsc pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii - zarówno bezpośrednio, jak i w łańcuchu dostaw - zaznaczył Tom Samson.

ŚGP Industria jest częścią Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Cezariusz Lesisz, prezes ARP, podkreślił, że współpraca z Rolls-Royce SMR to wielka szansa dla regionu świętokrzyskiego i spółek z grupy kapitałowej ARP "na rozwój zaawansowanej technologicznie bazy przemysłowej dla małej energetyki jądrowej w Polsce".

- Budowa nowych kompetencji polskiego przemysłu wpisuje się w trend koncentrowania się na transformacji energetycznej i wzmacniania bezpieczeństwa oraz odporności energetycznej naszego kraju. Agencja Rozwoju Przemysłu chce wspierać projekty transformacji przemysłu energochłonnego, który będzie mógł korzystać zarówno z odnawialnych źródeł energii, jak i energii jądrowej dostępnej w Polsce w ciągu najbliższej dekady lub szybciej - dodał Cezariusz Lesisz.

Dekarbonizacja gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne

Obie strony podkreślają, że zarówno Polska, jak i pozostałe kraje Europy Centralnej dążą do dekarbonizacji oraz wzmacniają swoje bezpieczeństwo energetyczne.

"Rolls-Royce SMR oferuje rozwiązanie energetyczne, które jest idealnie dopasowane do podłączenia do sieci elektrycznej lub do zastosowań przemysłowych poza siecią, jak chociażby do produkcji wodoru" - wskazano.

Rolls-Royce SMR rozwija flotę małych reaktorów modułowych przeznaczonych na rynek globalny. Łańcuch dostaw rozdzielony jest na kilka fabryk, co maksymalizuje wydajność oraz powtarzalność produkcji zunifikowanych modułów, z których budowana jest cała elektrownia.

Każda elektrownia Rolls-Royce SMR będzie budowana według tego samego projektu, z jednakowych modułów, na kompaktowej platformie ze zbrojonego betonu, aby móc być wykorzystana do wielu zastosowań, w tym zasilania sieci energetycznej lub przemysłu.

Celem jest duży polski wkład w łańcuch dostaw dla SMR

Celem ŚGP Industria jest zbudowanie łańcucha dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR zarówno na rynek polski jak i na eksport. Jako lider Centralnego Klastra Wodorowego, ŚGP INDUSTRIA ma również w planach uruchomienie do trzech reaktorów SMR w celu dekarbonizacji regionalnej infrastruktury energetycznej oraz do produkcji wodoru. Otwiera to drzwi do zastąpienia w przyszłości ponad 8GW elektrowni węglowych w południowej Polsce za pomocą SMR po 2030 r.

- Rolls-Royce SMR nie ma sobie równych pod względem koncepcji i procesów produkcyjnych. Uczestnictwo w łańcuchu dostaw części i modułów dla Rolls-Royce SMR jest wielką szansą zarówno dla naszego regionu, jak i dla całego przemysłu w południowej Polsce, który w przeszłości był zaangażowany w budowę obecnie istniejących w Polsce elektrowni - powiedział Szczepan Ruman, prezes zarządu ŚGP Industria.

Dodał, że Centralny Klaster Wodorowy jest platformą do współpracy dla firm przemysłowych z całej południowej Polski, jak również z innych trzech dolin wodorowych: dolnośląskiej, śląsko-małopolskiej i podkarpackiej.

- Przy wsparciu Grupy ARP chcemy tworzyć miejsca pracy oraz zapewnić polskiemu przemysłowi silny udział w przyszłościowej branży, jaką jest produkcja komponentów i modułów dla elektrowni SMR. W ramach zawartego memorandum chcemy w Kielcach utworzyć centrum mapujące i rozwijające łańcuch dostaw na wzór angielskiego NAMRC (Nuclear Advanced Manufacturing Research Center) w Sheffield. Dla rozwoju łańcucha dostaw w oparciu o Centralny Klaster Wodorowy i spółki z grupy ARP będziemy korzystać z brytyjskich doświadczeń programu Fit4Nuclear - podkreślił Szczepan Ruman,