Małe reaktory jądrowe są dla Polski przepustką do światowej czołówki

14 lutego 2022 r. KGHM ma podpisać z firmą NuScale ze Stanów Zjednoczonych umowę na budowę czterech małych reaktorów jądrowych o mocy 77 MW każdy. Jeżeli takie reaktory w Polsce powstaną, to będziemy w ścisłej światowej czołówce tej technologii. Na drodze do takiego sukcesu jest jednak kilka przeszkód.

Inne technologie w grze

Plusy i minusy SMR

Wewnętrzny konflikt

Małymi reaktorami jądrowymi w Polsce jest zainteresowanych kilka grup, oprócz KGHM są to Synthos, PKN Orlen, Ciech i ZE PAK.Kontrolowana przez Michała Sołowowa Grupa Synthos już w 2019 r. rozpoczęła rozmowy z GE Hitachi Nuclear Energy w sprawie budowy reaktora BWRX-300 w Polsce. BWRX-300 to mały, a w zasadzie średni, reaktor modułowy o mocy 300 MWe i 870 MWt.W grudniu 2021 r. Spółka Synthos Green Energy (SGE) podpisała dwa znaczące porozumienia: trójstronne porozumienie wspólnie ze swoim partnerem technologicznym, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) oraz producentem komponentów dla elektrowni jądrowych BWXT Canada a także dwustronne porozumienie z kanadyjskim koncernem energetycznym Ontario Power Generation (OPG).SMR mają kilka atutów. Po pierwsze to technologia nie emitująca CO2 - w chwili, gdy UE w 2050 ma być gospodarką zeroemisyjną, jest to argument kluczowy.Elektrownie jądrowe są źródłami dyspozycyjnymi, mogą one pracować ok. 90 proc., lub więcej, czasu w ciągu roku, co jest wskaźnikiem nieosiągalnym dla takich źródeł odnawialnych jak farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne.Minusem technologii jądrowych jest natomiast wysoka cena w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej. Te wysokie koszty mają być zrekompensowane przez długi czas pracy w ciągu roku i długą żywotność. W przypadku "dużych" elektrowni jądrowych, które są obecnie budowane zakłada się, że będą one pracowały przez co najmniej 60 lat - to ok. dwa-trzy razy dłużej niż farmy wiatrowe lub instalacje fotowoltaiczne. Zapewne podobnie długi okres pracy, co w dużych jednostkach, będzie planowany także w małych reaktorach jądrowych.Kolejny minus technologii SMR jest taki, że nie ma na świecie działających małych reaktorów jądrowych. Tę technologię są wciąż na etapie rozwoju, Jak wyliczył w 2021 r. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), na świecie realizowanych jest ponad 70 projektów budowy małych reaktorów jądrowych.Małe reaktory jądrowe od dawna z powodzeniem pracują np. na lotniskowcach czy okrętach podwodnych. Jak mówił w rozmowie z WNP.PL Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej przy wojskowym zastosowaniu technologii jądrowych czynnik ekonomiczny nie jest brany pod uwagę - jeżeli za te technologie zabiorą się przedsiębiorstwa działające na rynku, to koszty technologii muszą być uwzględniane. Pamiętajmy, że Polityka energetyczna Polski do roku 2040 r. zakłada budowę od 6 do 9 tys. MW w dużych (czyli co najmniej ok. 1000 MW) blokach jądrowych.Nie brak opinii, że budowa dużych bloków jądrowych i małych reaktorów, są ze sobą sprzeczne. Może tak być, ale nie musi. Maksymalna moc dużych reaktorów jądrowych ma wynieść ok. 9 tys. MW, gdyby ziściły się wszystkie optymistyczne plany dot. budowy SMR w Polsce to miałyby one moc kilku tysięcy MW - docelowo w Polsce miałoby powstać ok. 12 reaktorów Nu Scale o łącznej mocy ok 1000 MW, do tego być może powstałoby kilka reaktorów GE Hitachi lub innych.W efekcie małe i duże reaktory dysponowałyby łączną mocą rzędu ok. 12 tys. MW - co nie stanowi jakieś wielkiej ilości, w Polsce obecnie mac zainstalowana wszystkich źródeł to ponad 53 tys. MW, a pamiętajmy, że bloki węglowe będą stopniowo wyłączane. Więc teoretycznie jest miejsce na duże i małe reaktory jądrowe.