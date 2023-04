Małopolskie: Elektrociepłownia Kraków zakończyła sezon zimowy bez przerw w produkcji

Elektrociepłownia w Krakowie, należąca do spółki PGE Energia Ciepła, zrealizowała założoną produkcję ciepła i energii elektrycznej w sezonie zimowym. Zakład nie odnotował w tym okresie przerw w produkcji, a największe wytwarzanie ciepła osiągnął 18 grudnia 2022 r.

Krakowska elektrociepłownia, która jest największym producentem ciepła dla miasta, w poniedziałek opublikowała podsumowanie sezonu zimowego 2022/2023.

"Elektrociepłownia zrealizowała z sukcesem założoną produkcję ciepła i energii elektrycznej w zimie i przez cały czas jest gotowa do pracy w każdych warunkach atmosferycznych" - zaznaczono w informacji prasowej.

Jak podkreślono, elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie przez cały okres zimowy zapewniała stabilne i nieprzerwane dostawy ciepła do mieszkańców.

Według przedstawionych danych tegoroczna zima była cieplejsza od poprzedniej, biorąc pod uwagę średniomiesięczne temperatury, które nie spadły poniżej zera.

Najniższa temperatura (-13 st. C) została zanotowana trzykrotnie: 14 grudnia, 19 grudnia oraz 7 lutego. Była ona niższa od najniższej temperatury w zimie 2021/2022 o 0,6 st. C. Niskie temperatury przełożyły się na zwiększoną produkcję ciepła, której rekord padł 18 grudnia (3544 KJ). W tym dniu odnotowano także najwyższą temperaturę wody sieciowej na zasilaniu (115,4 st. C).

Jak podkreślił Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, zakład pracuje przez cały rok, niezależnie od pory roku i temperatury za oknem. W sezonie letnim zaplanowano kampanie remontowe oraz przygotowanie maszyn i urządzeń do bezawaryjnej pracy na przyszłą zimę.

"Te działania dają gwarancję stabilnych dostaw ciepła, co jest naszym priorytetem" - zaznaczył Michałek.

Elektrociepłownia Kraków jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej w tym mieście, gdzie wytwarza ok. 70 proc. ciepła dostarczanego do mieszkań. Należy do PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE.