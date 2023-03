Mały atom ma wielkie możliwości w ciepłownictwie

O potencjale w zakresie wykorzystania SMR-ów i MMR-ów w ciepłownictwie a także prowadzonych pracach w zakresie ich rozwoju, mówi Marcin Orłowski, członek zarządu oraz dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Małe i mikro reaktory jądrowe (SMR - Small Modular Reactors oraz MMR - Micro Modular Reactor) stanowią nie tylko realną ale też niezwykle korzystną alternatywę dla węgla.

Zastosowanie “małego atomu” nie musi się ograniczać wyłącznie do sektora energetycznego. Powstająca w SMR-ach energia oraz ciepło mogą być także zastosowane w przemyśle np. przy produkcji zielonego wodoru, czy też w sektorze ciepłowniczym.

Kolejnymi aspektami są także kwestie nowych możliwości lokalizacyjnych, a także efektywność kosztowa.

W ostatnim czasie coraz głośniejsza staje się dyskusja dot. rozwoju małych reaktorów jądrowych. Czy w opinii Veolii może to stanowić realną alternatywę dla węgla w sektorze energetycznym?

- Jak najbardziej tak. Małe i mikro reaktory jądrowe (SMR - Small Modular Reactors oraz MMR - Micro Modular Reactor) stanowią nie tylko realną ale też niezwykle korzystną alternatywę dla węgla. Przy obecnej sytuacji geopolitycznej oraz ekonomicznej, w której rosną koszty dwóch kluczowych czynników wpływających na cenę „czarnej energii” tj. paliwa oraz uprawnień do emisji CO2. Technologia oparta na małych reaktorach oferuje stosunkowo niskie koszty operacyjne. Dodatkowym czynnikiem jest kwestia stabilności produkcji energii, a także jej niskoemisyjności.

Mały atom może mieć wiele zastosowań poza sektorem energetycznym

Warto również zauważyć, że zastosowanie “małego atomu” nie musi się ograniczać wyłącznie do sektora energetycznego. Powstająca w SMR-ach energia oraz ciepło mogą być także zastosowane w przemyśle np. przy produkcji zielonego wodoru, czy też w sektorze ciepłowniczym. Sama koncepcja rozwoju SMR-ów, choć nie jest koncepcją nową, perfekcyjnie wpisuje się także w model energetyki rozproszonej. To właśnie odejście od energetyki scentralizowanej jest w opinii wielu ekspertów pożądanym i poprawiającym poziom bezpieczeństwa energetycznego rozwiązaniem.

W jaki sposób można zastosować tego rodzaju technologię w sektorze ciepłowniczym? Czy gdzieś na świecie trwają już prace w tym zakresie?

- Francja, Finlandia, USA oraz Chiny są państwami, w których prowadzone są prace nad rozwojem tego typu technologii w ciepłownictwie. Dziś, choć jest ona dopiero na etapie badawczym, dostrzec można olbrzymie korzyści płynące z jej zastosowania. Obecnie sieci ciepłownicze mają ograniczone możliwości w zakresie wykorzystania ciepła – mowa tu oczywiście o parametrach cieplnych kluczowych do spełnienia, aby nie zaburzyć pracy całego systemu. Małe reaktory o mocy np. 50 MW z możliwością dalszej rozbudowy, opartej o dobudowywanie kolejnych modułów wraz z postępującym rozwojem sieci ciepłowniczej stanowią więc rozwiązanie tego problemu.

Kolejnymi aspektami są także kwestie nowych możliwości lokalizacyjnych, a także efektywność kosztowa. Osiągnięcie szybkiej dojrzałości technologicznej, a także oparcie technologii na modułowości pozwala nie tylko na optymalizację kosztową inwestycji, ale także zwiększenie elastyczności źródeł. W ciepłownictwie jest to szczególnie istotne ze względu na brak możliwości trafnego oszacowania temperatury podczas sezonu zimowego. Ostatnim aspektem są kwestie związane z celami polityki energetyczno-klimatycznej – dziś widzimy bowiem, że unijna taksonomia uznaje technologie jądrowe za zrównoważone.

SMR-y nie stanowią konkurencji dla „dużego atomu”, lecz jego uzupełnienie

Pomimo popularności technologii jądrowych na świecie, w Polsce wciąż jest stosunkowo duży opór społeczny. Czy w świetle obecnej opinii społecznej na ten temat rozwój SMR-ów w kraju jest możliwy?

- Technologie jądrowe rozwinęły się pod każdym możliwym względem. Kluczowym czynnikiem, który na to wpłynął jest obecna niestabilność rynku energetycznego w Europie, czego efektem są obecne ceny energii elektrycznej i ciepła. Z badania CBOS przeprowadzonego pod koniec 2022 roku wynika, że 75% badanych popiera rozwój energetyki jądrowej w kraju. Społeczna świadomość i akceptacja wynika również z powszechnego dostępu do informacji, a te pokazują, że w promieniu 300 km wokół Polski zlokalizowanych jest 8 elektrowni jądrowych z 21 blokami energetycznymi o mocy ok. 14 GW. W sumie w Unii Europejskiej aż 13 krajów eksploatuje elektrownie jądrowe, które produkują około 1/4 całkowitej energii elektrycznej w UE.

Rozwój energetyki jądrowej to także element Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., jak i Programu polskiej energetyki jądrowej, która zakłada uruchomienie pierwszego dużego reaktora już w 2033 r. Warto jednak zauważyć, że SMR-y nie stanowią konkurencji dla „dużego atomu”, lecz jego uzupełnienie. Widać to przede wszystkim w dużym zainteresowaniu tym źródłem niektórych przemysłowych spółek skarbu państwa, które już przygotowują się do wykorzystania tej technologii.

Technologie SMR i MMR wciąż niedojrzałe, ale analizy już trwają

Czy Veolia zamierza również zainwestować w rozwój SMR-ów i MMR-ów na polskim rynku?

- Nasza strategia zakłada dekarbonizację do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050. W tym celu przyjęliśmy podejście etapowe, w którym w pierwszej fazie węgiel będziemy zastępować mniej emisyjnym gazem ziemnym. W dalszej perspektywie planujemy wykorzystanie gazów zdekarbonizowanych takich jak biometan i wodór. SMR-y i MMR-y to wciąż technologie, które nie są w pełni dojrzałe, jednakże my również prowadzimy analizy dotyczące możliwości ich zastosowania, w tym w Polsce. Proces transformacji ekologicznej musi być bowiem oparty na zdywersyfikowanym miksie technologicznym, a także odpowiednim partnerstwie.

Jakie kompetencje w zakresie wykorzystania tej technologii posiada Grupa Veolia?

- Grupa Veolia na świecie działa w trzech uzupełniających się sektorach: energii, wody i odpadów. Rozwój technologii jądrowej wymaga kompetencji w każdym z nich. Przykładem są np. kwestie związane z odpadami radioaktywnymi, które z uwagi na swoją specyfikę wymagają szczególnego traktowania, a także know-how. To właśnie w tym obszarze specjalizuje się jedna ze spółek wchodzących w skład naszej Grupy – Veolia Nuclear Solutions.

Prowadząc własne analizy w zakresie wykorzystania SMR-ów stale nabywamy także nowe kompetencje, a liczne partnerstwa na całym świecie sprawiają, że w perspektywie 2040 r. tego rodzaju technologia posiada olbrzymi potencjał w zakresie wykorzystania jej w sektorze ciepłowniczym.