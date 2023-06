Mały nie znaczy tańszy. Przynajmniej w przypadku atomu

Z naszych wyliczeń wynika, że cena budowy małych reaktorów jądrowych jest znacznie wyższa niż budowa tradycyjnych. W obu przypadkach koszty będą się zmieniać.

Małe mobilne reaktory jądrowe są na razie w fazie budowy i testów, a ich cena w znacznej mierze przekracza koszty budowy tradycyjnych elektrowni jądrowych.

Amerykańska firma NuScale chce oferować moduły po 77 MW mocy zainstalowanej każdy, którego cena obecnie wynosiłaby 1,5 mld dolarów za sztukę.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że cena elektrowni atomowych również może rosnąć, ze względu na rosnące ceny materiałów, podczas gdy SMR-y mogą stawać się tańsze wraz z rozwojem technologii.

Małe mobilne reaktory jądrowe produkcji amerykańskiej firmy NuScale mają mieć po 77 MW mocy zainstalowanej każdy. Jak sama nazwa wskazuje, będzie można samodzielnie decydować o ich konfiguracji, bo jeden reaktor to jeden moduł. Jedną z opcji jest instalacja 6 modułów, co daje 462 MW mocy zainstalowanej. Cena takiego projektu to na styczeń 2023 roku 9,3 mld dolarów, czyli około 40 mld złotych.

Małe droższe od dużych. Ile będzie kosztował reaktor?

Jak podają NuScale i Last Energy Wright’s Law Analysis cena za 1 MWh to nawet 120 dolarów w 2023 roku w przypadku 6 reaktorów po 77 MW każdy. Jednak należy wziąć pod uwagę, że na razie mamy jedynie prototypy, a koszty mogą ulegać zmianie. Przy czym te same źródła podają, że z czasem - jak to bywa z każdą upowszechnianą technologią – ceny będą spadać.

Tak więc przewiduje się, że w 2040 roku cena za 1 MWh może wynieść 51 dolarów, przy 150 reaktorach, a w 2032 roku 90 dolarów przy 60 reaktorach. W styczniu 2023 roku sam NuScale poinformował agencję Reutera, że jego celem jest zejście do ceny 89 dolarów za 1 MWh. W złotówkach to średnio 378 złotych za MWh.

A teraz przyjrzyjmy się elektrowni atomowej, również amerykańskiej, którą ma zbudować Westinghouse-Bechtel. Ma ona składać się z reaktorów typu AP1000, o mocy zainstalowanej 1200 MW każdy, czyli niemal trzykrotnie większej niż 6-modułowy zestaw NuScale'a. Koszt takiego reaktora ma wynieść 31,26 mld złotych, a cena za 1 MWh 93 zł.

Widać więc ogromną różnicę zarówno jeśli chodzi o cenę samego reaktora, jak i wytworzoną przez niego energię. Znowu jednak należy zaznaczyć, że trudno porównywać dzisiejszy koszt tradycyjnego atomu – który często rośnie w miarę budowy, z ceną technologii, która jeszcze nie doczekała się wdrożenia.

Niestabilność na rynku materiałów może windować ceny także dużego atomu

Przy dzisiejszych szacunkach cenowych obydwu technologii trzeba wziąć pod uwagę duży margines błędu. Warto przypomnieć, że w przypadku nieukończonej jeszcze budowy elektrowni jądrowej Hinkley Point C przez francuski koncern EDF cena projektu poszybowała znacznie do góry w trakcie jego realizacji. W maju 2022 koszt projektu szacowano na 31-33 mld dolarów, a już w lutym tego roku było to 40 mld dolarów. Na wzrost ceny nałożył się oczywiście światowy kryzys wywołany atakiem Rosji na Ukrainę, a wcześniej pandemią. Doprowadził on do tego, że koszt wielu materiałów znacznie poszedł do góry, a to podniosło wyceny dużych projektów.

W ostatnich latach raczej obserwowano rosnące koszty budowy elektrowni jądrowych, dlatego do czasu kryzysu energetycznego wiele krajów odkładało inwestycje w tę technologię. Tak było na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie z budowy kilku obiektów zrezygnowano.

Jednak istnieją też i przykłady pozytywne, jest nim niewątpliwie budowa elektrowni atomowej Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zrealizował ją koreański koncern KHNP i powstała ona bez znacznych opóźnień, a także bez dużego wzrostu ceny. Zaczęła funkcjonować w 2020 roku. Co istotne, Koreańczycy być może zbudują także i jedną z polskich atomówek.

Należy też brać pod uwagę, że im popularniejsza, powszechniej stosowana staje się technologia, tym bardziej spadają jej ceny. Tak stało się w przypadku fotowoltaiki, która niegdyś była niedostępna dla zwykłego zjadacza chleba, a dziś takie instalacje ma na swoich dachach ponad milion Polaków. Podobnie może stać się z SMR-ami, które zastosowane na masową skalę zaczną tanieć, co zresztą przewiduje sam producent.