Mamy energetyczną panikę. Interwencja rządu jest konieczna

Jest czas kryzysu energetycznego. Co on już powiedział o energetyce?

- W Europie żyliśmy w przekonaniu, że zależymy od surowców energetycznych z Rosji i po części pewnie nadal tak jest, ale po usterce Nord Stream nic wielkiego się nie stało. Alternatywne źródła dostaw paliw sprawdzają się.

Kryzys pokazał, że trzeba doceniać OZE, bo spłaszczają ceny energii, ale też unaocznił, że energetyka odnawialna w naszej strefie klimatycznej bez rozbudowanego systemu magazynowania energii OZE to za mało.

Dyspozycyjne źródła produkcji energii są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i to się długo nie zmieni. Kwestią jest tylko jakie to powinny być źródła- węglowe gazowe, czy jądrowe.

Jak to, pana zdaniem, powinno być w Polsce?

- Obecny polski miks energetyczny z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw energii jest trudny do szybkiej zmiany. To co możemy zrobić to szybko uruchomić projekty inwestycyjne zmierzające do wyeliminowania paliw kopalnych. Prąd w gniazdkach jest, ale płacimy za to horrendalnie wysoki rachunek w postaci kosztów emisji CO2. Trzeba od tego uciekać.

Gospodarka potrzebuje stabilnych cen prądu. W obecnych realiach droga do tego prowadzi poprzez rozwój OZE i energetykę jądrową, bo to są źródła wolne od ryzyk zmian cen paliw i kosztów CO2.

Niestety, w Polsce z punktu widzenia potrzeb gospodarki, gdzie coraz większą rolę konkurencyjną odgrywa zmniejszanie śladu węglowego, rozwój OZE jest zbyt wolny. Do historii przejdzie hamowanie energetyki wiatrowej. O projekcie jądrowym też nic dobrego nie da się powiedzieć. To lata zaniedbań.

Kryzys energetyczny zatrzyma albo cofnie w Polsce transformację energetyki?

- Nie wiem, nie jestem w rządzie. Transformacja energetyki, jej kierunki i tempo to kwestia decyzji politycznych. Natomiast jestem przekonany, że w każdych warunkach władze powinny dbać o budowanie racjonalnych mechanizmów funkcjonowania rynku, a doświadczamy czegoś innego.

Co jest nieracjonalne?

- Od kilku lat w polskiej energetyce jest zdecydowanie za dużo państwa. Władze państwowe, politycy organizują, zarządzają tym obszarem gospodarki. To jest ręczne sterowanie.

Oceniam że gdyby nie naciski polityczne to nie doszłoby do budowy elektrowni Ostrołęka mającej działać w oparciu na węgiel kamienny. Ten projekt skazany był na niepowodzenie.

Mówiąc otwarcie rządzący nadużywają pozycji państwowego właściciela w firmach energetycznych. Zarządy spółek energetycznych zostały sprowadzone do roli wykonawców koncepcji politycznych. Mają niewiele swobody.

Kiedy pan kierował Eneą to nie realizowaliście polityki ówczesnych władz?

- Kiedy zarządzałem Eneą w jej strategii było zapisane, że realizujemy politykę energetyczną państwa, ale moim zdaniem ta polityka wyraźnie nakierowana była na rozwój OZE i energetykę jądrową, a co może najważniejsze kreowała mechanizmy rynkowe, a nie je niszczyła.

A teraz co mamy? Politykę energetyczną w postaci zdezaktualizowanego dokumentu i działania ad hoc, które burzą rynek. Likwiduje się obowiązek sprzedaży prądu na giełdzie, tzw. obligo giełdowe, a to demontaż giełdowego rynku energii. Likwiduje się płynny rynek hurtowy, który jest podstawą konkurencji na rynku detalicznym.

Dominujące na polskim rynku wytwarzania energii elektrycznej grupy kapitałowe PGE i Enea dostają do rąk niesamowite narzędzie, bo po likwidacji obliga giełdowego będą mogły decydować komu i po ile sprzedać prąd. Likwidacja obliga giełdowego na oligopolistycznym obecnie polskim rynku energii elektrycznej cofa Polskę w rozwoju rynku energii elektrycznej o ponad dekadę.

Kryzys energetyczny pokazał jednak, że obecny model rynku energii w UE, w tym w Polsce jest daleki od ideału. Mechanizm wyznaczania cen hurtowych przez najdroższe potrzebne w danym momencie elektrownie, a to teraz źródła gazowe, jest coraz częściej krytykowany…

Faktem jest, że handel hurtowy prądem odbywa się na rynku terminowym oraz spotowym, na którym ceny są wyznaczane w odniesieniu do ceny oferowanej przez najdroższą jednostkę wytwórczą pokrywającą zapotrzebowanie w danym momencie, czyli do tzw. ceny krańcowej. Kryzys energetyczny pokazał, że mechanizm cenotwórczy na rynku hurtowym energii elektrycznej jest do gruntowej zmiany. Kupowanie czegokolwiek po cenie najwyższej z możliwych kłóci się ze zdrowym rozsądkiem.

Pomysł utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest dobry, czy zły?

NABE to projekt hospicjum dla energetyki węglowej w Polsce, organizacji do kontrolowania eliminacji węgla z polskiego miksu energetycznego. Przy czym niewątpliwie jeśli NABE powstanie to będzie to bardzo ważna firma, bo polska energetyka ciągle węglem stoi i to się długo nie zmieni.

To teraz porozmawiajmy o przemysłowych odbiorcach energii. Jak postrzegają politykę energetyczną i obecną sytuację na rynku energii elektrycznej?

Najbardziej prosta ocena obecnej sytuacji na rynku energii przez biznes jest taka, że jest przeraźliwie drogo i wszystko jest źle, ale to jest wyraz desperacji i nie należy go lekceważyć. Bardziej dojrzałe opinie kontestują bardzo wysokie ceny energii, oczekują pomocy i wsparcia ze strony państwa oraz stabilnych warunków funkcjonowania biznesu. A co najmniej planu wyjścia z kryzysu.

Moim zdaniem w Polsce w energetyce wpadliśmy w pętlę zdarzeń wynikających z wieloletnich zaniedbań systemowych polegających na hamowaniu rozwoju OZE, ale przede wszystkim na opóźnianiu budowy energetyki jądrowej.

Nie widzę dzisiaj innej alternatywy dla zastąpienia węgla niż energetyka jądrowa, a węgiel jako paliwo do produkcji energii odchodzi do historii. Z różnych powodów, w tym z powodu polityki klimatycznej, a poza tym nie widać przesłanek, że twierdzić, że krajowe górnictwo węgla kamiennego jako sektor będzie trwale rentowne. W Polsce węgiel kamienny na poziomie akceptowalnym cenowo powoli się kończy.

Ale czego tak naprawdę oczekują przedsiębiorcy w kryzysie energetycznym?

Przedsiębiorcy oczekują obecnie przede wszystkim stabilizacji cen prądu, czyli jak najszybszej mądrej interwencji państwa na rynku energii elektrycznej. W obecnych warunkach wielkiej zmienności cen już bardzo drogiego prądu po prostu nie można planować biznesu.

Sytuacja przemysłu jest naprawdę trudna. Znam kilka firm , które za cel stawiają sobie to, żeby nie upaść przez ceny prądu. Interwencjonizm państwa na rynku energii elektrycznej jest teraz niezbędny do zapanowania nad paniką, bo mamy energetyczną panikę w gospodarce.

Długoterminowo przemysł też oczkuje przede wszystkim stabilizacji na rynku energii, ale może nawet nie tyle cenowej, co regulacyjnej. Idealnie byłoby gdyby można było powiedzieć, że ceny energii nie będą się zmieniały drastycznie, albo że będą zmieniały się wraz z rynkiem, ale tu jest problem, bo moim zdaniem polski rynek energii jest mało konkurencyjny.

BCC ma pomysł na interwencję w sprawie cen prądu dla biznesu?

Trudno abyśmy wszyscy myśleli za rząd jak rozwiązać problem cen prądu dla przemysłu. Przemysł chce być po prostu uczestnikiem rynku i od władzy oczekuje, że będzie o nim myślała, konsultowała tak jak z każdym interesariuszem plany rozwojowe, że będzie dbała o konkurencyjność gospodarki.

Nie kontrolowany wzrost kosztów produkcji prowadzi do wzrostu cen , a w konsekwencji do nakręcania inflacji oraz spadku konkurencyjności polskiej gospodarki. Finalnie do spadku wpływów do budżetu oraz zwiększenia kosztów socjalnych związanych z potencjalnymi upadkami firm.

Maciej Owczarek. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, manager w Levi Strauss Poland, Amoco Poland, Intersport T Polska, Orange i spółkach zależnych. Prezes zarządu Enei w latach 2009-2012. Prowadzi działalność doradczą. Od czerwca 2019 prezes zarządu Business Centre Sp. z o.o. i wiceprezes BCC.

