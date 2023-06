Mamy ich jak na lekarstwo, a potrzebujemy na wczoraj, by nie wyłączać fotowoltaiki

W Polsce funkcjonuje zaledwie kilka wielkoskalowych magazynów energii. Gdyby było ich więcej, można by uniknąć wyłączeń fotowoltaiki. Kiedy pojawią się przepisy wspierające takie inwestycje?

Polska legislacja dopiero od 2021 roku zauważa istnienie magazynów energii, nadal brakuje jednak regulacji, które przekładałyby się na wsparcie tego typu inwestycji.

Brak równowagi, niedostosowana sieć energetyczna i brak magazynów w czerwcu doprowadziły do wyłączania fotowoltaiki, która generowała więcej energii niż system był w stanie przyjąć.

Odpowiednia liczba magazynów pozwoli na stworzenie tzw. rezerwy wirującej, która rozwiąże ten problem. Czym jest rezerwa wirująca? Wyjaśniamy to w artykule.



Ceny magazynów energii będą spadać podobnie jak w przypadku fotowoltaiki ze względu na efekt skali i pojawiające się nowe technologie bateryjne.

Polska ma zaledwie kilkanaście tysięcy magazynów energii, ale zaledwie kilka wielkoskalowych. Znakomita ich większość to magazyny prosumenckie – a więc należące do osób prywatnych, które postawiły je sobie, aby wspierać swoje instalacje fotowoltaiczne.

- Każdy z nich średnio ma około 5 kW mocy zainstalowanej - szacuje w rozmowie z WNP.PL Barbara Adamska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME).

Wielkoskalowych magazynów energii na razie w Polsce jest jak na lekarstwo

Jeśli chodzi zaś o magazyny wielkoskalowe, to największe dwie takie instalacje mają po 6 MW mocy zainstalowanej każdy.

- Największe z nich to magazyn hybrydowy Energi o mocy 6 MW i pojemności ponad 27 MWh przy farmie wiatrowej Bystra oraz magazyn litowo-jonowy o mocy 6 MW i pojemności ok. 13 MWh w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO - wylicza Barbara Adamska.

Ponadto magazyny posiada Polska Grupa Energetyczna w Rzepedzi o mocy 2,1 MW i 500 kW przy farmie PV na Górze Żar. Energa Operator ma magazyn o mocy 1 MW w Czernikowie oraz 750 kW pod Puckiem, Tauron 3 MW w Cieszanowicach i 500 kW w Lubachowie. PGE Energetyka Kolejowa posiada magazyn o mocy 5,5 MW współpracujący z siecią trakcyjną. I to tyle, jeśli chodzi o większe inwestycje.

Kilkanaście megawatów mocy zainstalowanej przypada na magazyny należące do przedsiębiorstw – te działają w ramach sieci wewnętrznej zakładu.

Aby rynek magazynów ruszył, potrzebne są zmiany prawne

Dlaczego magazynów energii w Polsce jest tak niewiele? Barbara Adamska tłumaczy, że wynika to z faktu, iż dopiero od 2021 roku mamy regulacje prawne uwzględniające ich istnienie, które ocenia jako dobre.

- Prawo definiuje, czym są magazyny i na jakich zasadach współpracują z siecią - mówi, podkreślając, że 2 lata to jednak dość krótko z punktu widzenia procesu inwestycyjnego w energetyce.

Nadal brakuje dodatkowych regulacji, które przełożyłyby się na powstanie rzeczywistych modeli biznesowych, za którymi poszłyby inwestycje w magazyny.

- Na dzisiaj problemem jest kwestia przychodowa, bo żeby inwestować w magazyn energii, trzeba wiedzieć, gdzie i za ile będzie można sprzedać usługi świadczone przez ten magazyn - podkreśla Adamska.

Na razie jedynym modelem jest rynek mocy, jednak nie jest on wystarczający, by inwestorzy mogli dostać wsparcie od banków dla sfinalizowania inwestycji. Tu potrzebne są usługi systemowe związane i niezwiązane z bilansowaniem energii.

Magazyny energii są pilnie potrzebne - muszą je budować różni uczestnicy rynku

Ze względu na brak zrównoważenia polskiego systemu energetycznego już dziś powinniśmy mieć znacznie więcej magazynów energii. Brak równowagi, niedostosowana sieć energetyczna i brak magazynów w czerwcu doprowadziły do wyłączania fotowoltaiki, która wygenerowała więcej energii niż system był w stanie przyjąć.

Odpowiednia liczba magazynów pozwoli na stworzenie tzw. rezerwy wirującej, która rozwiąże ten problem. Wyjaśnijmy: rezerwa wirująca, nazywana również rezerwą ukrytą, to różnica między mocą znamionową źródeł energii (kiedy dane źródło wytwarza tyle, ile maksymalnie założył producent) a mocą pobieraną przy typowym obciążeniu w danym momencie. Dlatego też rezerwa wirująca musi być w danym systemie większa od spodziewanych nagłych zmian obciążenia, które mają być pokrywane przez regulację mocy w systemie.

Posiadanie rezerwy wirującej pozwala na pokrycie zapotrzebowania na energię w szczycie wieczornym, dlatego właśnie magazyny są potrzebne, by świadczyć usługi regulacyjne. Dzięki temu skuteczniej wykorzystamy zarówno moce konwencjonalne (pochodzące ze spalania paliw kopalnych), jak i doprowadzimy do zwiększenia przyłączonych mocy odnawialnych, obniżając w ten sposób emisyjność gospodarki.

Budowa magazynów energii oznacza mniejsze inwestycje w sieci

Barbara Adamska podkreśla, że nowe magazyny muszą budować różni uczestnicy rynku – od spółek Skarbu Państwa po inwestorów prywatnych, jednak w przypadku tych drugich „należy odblokować wszystkie modele finansowania i ścieżki przychodowe”. Na razie wielkoskalowe magazyny energii zostały zakontraktowane tylko w ramach rynku mocy.

W ramach tych aukcji pierwsze instalacje powinny pojawić się już w 2027 roku. Jak mówi Adamska, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, które są jednocześnie operatorami systemu dystrybucyjnego, powinny pojawić się zachęty do inwestowania w magazyny ze strony Urzędu Regulacji Energetyki.

- To może być realna alternatywa dla inwestycji sieciowych i może być to alternatywa znacznie bardziej opłacalna ekonomicznie, a proces inwestycyjny byłby znacznie krótszy niż w przypadku sieci - podkreśliła.

Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, by jeszcze przed 2027 rokiem powstawały duże magazyny energii budowane przez prywatnych inwestorów, na przykład przy stacjach transformatorowych czy w miejscach, gdzie jest duże nasycenie mikroinstalacjami OZE. W takiej lokalizacji nawet niewielki magazyn pomaga rozwiązać problem, jakim jest niestabilność systemu.

- Magazyn ze wszystkimi pozwoleniami można postawić tak naprawdę w niecały rok. Jednak aby tak się stało, rynek absolutnie potrzebuje usług regulacyjnych, w tym regulacji częstotliwości i przystąpienia Polski do zintegrowanego systemy częstotliwości - mówi Adamska.

Wkrótce magazyny mogą wyrosnąć jak grzyby po deszczu, pomoże spadek cen i rozwój technologii

Wyliczenia PSME pokazują, że do 2040 roku potrzebujemy 40 GW mocy zainstalowanej w magazynach energii, żeby nie wyłączać OZE.

- Budowa takiej liczby magazynów jest realna - przekonuje Barbara Adamska. Pomaga fakt, że takie inwestycje mogą być realizowane przez różne podmioty, a więc zarówno inwestorów prywatnych, jak i spółki skarbu państwa. Decentralizacja decyzji inwestycyjnych sprzyja więc ich szybkiemu przyrostowi.

My zapytaliśmy państwowe spółki, jak wyglądają ich plany w kwestii budowy magazynów.

- Aktualnie w grupie Tauron pracują dwa magazyny energii, jeden w Cieszanowicach o mocy 3 MW i pojemności użytecznej 774 kWh. Energia jest magazynowana w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych, a sprawność systemu wynosi 86 proc. Magazyn w Lubachowie jest z kolei elementem wirtualnej elektrowni - mówi WNP.PL Łukasz Ciuba z biura prasowego Tauronu.

Tauron planuje budowę kolejnych magazynów, które mają znaleźć się przy istniejących i planowanych farmach wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Na razie nieznane są jednak szczegóły, bo ich moc będzie wynikała z prowadzonych aktualnie analiz.

- Ostateczne koszty pokażą dopiero postępowania przetargowe. Jesteśmy w trakcie analiz i przed podjęciem decyzji inwestycyjnych w zakresie budowy magazynów energii elektrycznej. Na tym etapie nie możemy wskazać konkretnych wyliczeń - dodał Ciuba.

Tymczasem Polska Grupa Energetyczna ma już konkretne plany w kwestii budowy magazynów.

- W Kartoszynie, przy Elektrowni Wodnej Żarnowiec, PGE zrealizuje budowę bateryjnego magazynu energii o mocy do 269 MW i pojemności ok. 1000 MWh. Jest to najbardziej zaawansowany projekt wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii w grupie PGE. W 2023 roku PGE zgłosiła na listę rejestru rynku mocy prawie 1300 MW bateryjnych magazynów energii, co stanowi ponad 8 proc. (zgłoszono 16 GW) wszystkich zgłoszonych inwestycji - poinformowało nas biuro prasowe spółki.

Ambitne plany mają też prywatne spółki. Firma Columbus zakontraktowała moc prawie 124 MW w planowanym w południowej Polsce magazynie o mocy 133 MW i pojemności 532 MWh.

17-letni kontrakt na 21 MW dla magazynu energii, który ma powstać na Podkarpaciu, zdobyła notowana na giełdzie w Sztokholmie firma OX2, budująca i eksploatująca farmy wiatrowe i słoneczne.

Koszty magazynów energii są porównywalne do kosztów fotowoltaiki i maleją

Jak podaje PSME, koszty budowy magazynów energii cały czas spadają. Obecnie budowa 1 MW w magazynach jest porównywalna do kosztów budowy 1 MW w fotowoltaice.

- Ceny magazynów będą malały, bo rozwijają się coraz lepsze i wydajniejsze technologie, do tego dochodzi efekt skali, a więc czym ich więcej, tym ceny będą bardziej spadać, tak średnio-, jak i długookresowo. Warto też uwzględniać nowe technologie, na przykład baterie przepływowe - przekonuje Barbara Adamska.

Jak dodaje, magazynów potrzebujemy na wczoraj, bo już teraz widzimy ogromne problemy w systemie związane z niemożliwością integracji energii z OZE z systemem w związku z zakłóceniami w napięciu.

Warto również zwrócić uwagę, że inwestycje w magazyny zwrócą się podwójnie. Otrzymamy nie tylko nową infrastrukturę, ale unikniemy również marnowania energii wytwarzanej przez OZE, co także generuje koszty.