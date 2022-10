Mamy kłopot z transformacją energetyczną, ale jest szansa na ucieczkę do przodu

Wiele obecnych problemów z energią wynika z tego, że zbyt wolno robiliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy - mówiono podczas konferencji PRECOP27 w Katowicach.

Obecny kryzys energetyczny daje więcej szans na ucieczkę do przodu niż ten z lat 70. XX wieku, kiedy nie istniał globalny rynek energii ani energetyka odnawialna. Ale z szansy trzeba chcieć skorzystać...

W Polsce transformacja energetyczna jest spowalniana przez zasadę 10H nadal blokującą projekty wiatrowe na lądzie oraz niewystarczające inwestycje w sieć energetyczną. Kolejnym hamulcem może być ustawowe zamrożenie cen energii.

Materiał pochodzi z konferencji PRECOP27, a wypowiedzi z panelu dyskusyjnego "Zielony zwrot w świecie energii". Zapisy ponad 20 debat znajdziecie tutaj. Transformacja energetyczna i rozwój OZE będą także tematami Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku.

- Bezpieczeństwo energetyczne spędza teraz sen z powiek wszystkim przywódcom państw. Pod terminem bezpieczeństwo energetyczne rozumiemy nieprzerwane dostawy do gospodarstw domowych. Ta definicja pochodzi z lat 70. XX wieku. Tamten kryzys jest podobny do obecnego kryzysu energetycznego, podobieństwa są np. w znacznej podwyżce cen energii i braku dostępności paliw. Ale są i bardzo poważne różnice. Mamy masę różnych rozwiązań, które mogą nam pozwolić zagwarantować sobie bezpieczeństwo energetyczne. W 1974 roku nie mieliśmy globalnego rynku energii, nie było energetyki wiatrowej i energetyki słonecznej - mówił w trakcie debaty Benjamin Gibson, dyrektor programowy ds. geopolityki z Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

Mamy kryzys, ale jesteśmy w lepszej sytuacji niż w latach 70. XX w.

Gibson zwrócił uwagę na fakt, że koszty niektórych technologii odnawialnych spadły nawet 0 90 proc. i są to technologie dostępne.

- Około 80 proc. populacji całego świata zamieszkuje kraje, które są importerami netto energii. Jeśli chodzi o energię odnawialną, to sytuacja jest zupełnie odwrotna niż w przypadku paliw kopalnych - jest ona dostępna dla wszystkich - zapewniał Benjamin Gibson.

Przekonywał, że w przypadku importu energii powinniśmy się uwolnić się od zależności od jednego czy dwóch dostawców. W jego ocenie energia odnawialna to najlepszy sposób na dywersyfikację dostaw, a co dodatkowo ważne, sektor energetyki odnawialnej może być miejscem zatrudnienia dla dużej ilości pracowników.

Zdaniem Gibsona nasze podejście do sektora energetycznego zmieniło się nie tylko od czasów kryzysu energetycznego z lat 70. XX w., ale także od 24 lutego 2022 r., czyli agresji Rosji na Ukrainę.

Transformacja energetyczna na świecie przyśpiesza, w Polsce spowalnia. A co z rynkiem?

– Widzimy zielony zwrot w perspektywie globalnej, w kolejnych latach świat będzie stawał się mniej emisyjny i bardziej zielony. Polska do pewnego momentu zdawała się podążać tym śladem - powiedział Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

Jednak jego zdaniem zaproponowane ostatnio przez rząd zmiany dotyczące zamrożenia cen energii to zmieniają.

– Obecną sytuację możemy porównać z tym, że jedziemy samochodem przez skrzyżowanie na zielonym świetle i nagle uderza w nas tir. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta w zaproponowanym kształcie, to tyle zostanie z sektora energetycznego i tyle zostanie z zaufania sektora energetycznego czy sektora finansowego – alarmował Jabłoński i ostrzegał, że proponowane regulacje doprowadzą do bankructwa wielu firm z sektora energetycznego, zarówno spółek obrotu, jak i dużej części wytwórców.

- Jeżeli ustawa zostanie uchwalona w obecnym kształcie, to wtedy możemy się cofnąć o dekadę w rozwoju rynku energii. Pytanie, czy przemówi głos rozsądku i rząd zrewiduje swoje podejście do wycinania rynku maczetą? - dodał Sebastian Jabłoński.

Transformacja przyspiesza, a kryzys powinien się szybko zakończyć

- Mamy bardziej przyśpieszenie transformacji niż sam zwrot. W Unii Europejskiej cele energetyczne od prawie 20 lat są te same, tu niewiele się zmieniło, następuje tylko przyśpieszanie wielu rzeczy - zauważył Jarosław Wajer, partner, Dział Business Consulting, Lider Doradztwa dla Sektora Energetycznego w regionie CESA (Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia) w firmie doradczej EY. – Wiele problemów, także w czasie kryzysu energetycznego, wynika z tego, że niewystarczająco szybko robiliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy. Chodzi np. o niezależność i dywersyfikację dostaw, o czym się mówi od wielu lat i teraz się okazuje, że rynek w Europie nie jest zdywersyfikowany

Technologia się rozwinęła i o 80-90 proc. spadły koszty inwestycji w niektórych technologiach, jak fotowoltaika i farmy wiatrowe.

– O ile ktoś 10 lat temu mógł być niepewny, czy to właściwy kierunek, to dzisiaj mamy udowodnione, że ekonomika działa na plus - wskazał Wajer zaznaczając, że jest optymistą i zakłada, że obecny kryzys szybko się skończy.

Obecnie największym planowanym programem inwestycyjnym w polskim sektorze energetyki odnawialnej jest budowa morskich farm wiatrowych. Jarosław Wajer poinformował, że przed wojną szacowano wstępnie, iż 1 GW mocy morskich farm wiatrowych będzie kosztowało 12 mld zł. Są prognozy mówiące, że w polskiej części Morza Bałtyckiego mogą powstać farmy wiatrowe nawet o mocy 20 GW.

Lęk i panika doprowadziły do nieuzasadnionych wzrostów cen energii

- Trudno sobie wyobrazić, żeby państwo nie zareagowało na ceny, które mieliśmy. Szczególnie, że cena na giełdzie nie obrazowała realnych kosztów wytworzenia energii, nie obrazowała kosztów surowca, kosztów CO2, ale, niestety, w ostatnim czasie przede wszystkim zawierała w sobie element lęku i paniki, i to na pewno nie w takim stopniu, żeby cena energii była na takim poziomie - polemizował z uwagami prezesa Respect Energy Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

Szczeszek zwrócił uwagę, że wciąż trwają prace na regulacjami rynku energii, nie tylko w zakresie obliga giełdowego i zamrożenia cen energii.

Przedstawiciele firm z sektora energetyki odnawialnej od dawna narzekają na grupy energetyczne, m.in. na niewystarczającą ilość przyłączeń źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. Prezes Taurona zdecydowanie odpowiedział na te zarzuty.

- Państwo pośrednio bardzo pomaga firmom z sektora energetyki odnawialnej, także tym, które posiadają farmy fotowoltaiczne, ponieważ nie nakłada żadnych obowiązków zielonym wytwórcom. Ktoś wybuduje sobie farmę, uzyska warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i jest wytwórcą energii - ocenił Szczeszek.

Zaznaczył przy tym, że jeżeli ktoś wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy np. 100 MW, to ma przyłącze 100 MW, ale energia z taką mocą płynie przez niewielką część roku.

- To jest przeinwestowanie tego przyłącza, to nie ma większego sensu. Nie powinniśmy wydawać zgód na przyłączenia o takiej samej mocy, jaka będzie moc farmy fotowoltaicznej. Można te środki zainwestować o wiele efektywniej - komentował prezes Taurona.

Chwilowe uspokojenie i złuda bezpieczeństwa. Problem powróci w przyszłości

- Branża żyje obecnie pomysłem zamrożenia cen energii. Ta regulacja i zamrożenie cen to nie jest coś, co dostaniemy dożywotnio - to tylko chwilowe uspokojenie. Daje to złudne poczucie stabilności dla konsumentów indywidualnych oraz dla odbiorców biznesowych i samorządowych. Pamiętajmy, że teraz pożar będzie ugaszony, ale problem nie będzie rozwiązany - zapowiadał Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika.

Jego klienci są przekonani, że są bezpieczni, a zdaniem Sankowskiego tak nie jest.

- Nie decydując się teraz na alternatywy w postaci np. instalacji fotowoltaicznej, stawiają się w bardzo trudnej sytuacji w perspektywie przyszłych podwyżek cen komponentów, wzrostu kursu walut czy też braku komponentów w sytuacji, gdy na całym świecie będzie boom na fotowoltaikę - zapowiadał Kamil Sankowski.

Wciąż jest szansa na przebudowę polskiej energetyki. Kluczowe - inwestycje w sieć

Jego zdaniem plan osiągnięcia poziomu 40 proc. produkcji energii ze źródeł odnawialnych w polskim miksie energii w 2030 roku jest nadal jak najbardziej realny.

- Potrzebne są inwestycje w sieć dystrybucyjną, abyśmy nie mieli wyłączeń i zwiększonego napięcia w sieci, żeby można tym umiejętnie sterować - wyjaśnił Kamil Sankowski.

Podkreślił, że modernizacja sieci niskiego napięcia jest kluczowa dla rozwoju mikroźródeł. Dla dużych źródeł odnawialnych dobrym rozwiązaniem będzie cable pooling i instalacje hybrydowe, które przy odpowiednim wsparciu będą generować stabilny poziom mocy, żeby móc odciążyć system elektroenergetyczny.