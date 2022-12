Mamy kryzys energetyczny. Zawodzą państwa, nie Unia

Koncepcja budowy wspólnego, europejskiego rynku energii sięga początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Innymi słowy: jest właściwie tak stara, jak nowoczesna idea politycznej oraz gospodarczej integracji Europy. I co z tego wynika?

Czy byliśmy przygotowani na tak katastrofalny kryzys energetyczny?

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego: wspólny rynek energii istnieje, a jeśli są jakieś problemy, to z krajami członkowskimi.

Unia z jednej strony blokowała Nord Stream II z gazem rosyjskim, a z drugiej - wydała ogromne pieniądze na budowę rurociągu Baltic Pipe z gazem norweskim.

Wiosną 2022 roku Jerzy Buzek jako lider zespołu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego, postulował między innymi, by możliwie jak najszybciej uruchomić mechanizm wspólnych zakupów gazu. Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej uznali wtedy tę propozycję za zbyt radykalną...

Po siedmiu dekadach wdrażania w życie idei wspólnego rynku energii i pół roku od zgłoszenia ważnej inicjatywy - w obliczu wojny w Europie i katastrofalnego kryzysu energetycznego - ministrowie byli uprzejmi dogadać się w sprawie tak prostej, logicznej i oczywistej jak wspólne zakupy gazu...

Zatem sukces? Jeśli nawet, to najwyżej taki sobie

Energetyka została wyodrębniona z gospodarki 12 lat temu. Wtedy właśnie Jacques Delors - ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej i Jerzy Buzek jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, zaproponowali utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Miała powstać jako platforma służąca koordynowaniu decyzji i kreowaniu wspólnej, solidarnościowej polityki energetycznej.

- Ten wspólny rynek jest - przekonuje Jerzy Buzek. - A jeśli są problemy, to niestety z krajami członkowskimi. Nie wszystkie bowiem postępują zgodnie z przyjętymi regułami.

Wiele interesów narodowych, czy jeden unijny?

Stosowne zapisy dotyczące rynku gazu znalazły się w przyjętym przez Radę UE w 2017 roku rozporządzaniu "Security of Supply", które dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ziemnego. Między innymi zobowiązuje ono do zawierania przez państwa członkowskie bilateralnych porozumień określających ich postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

- Niektóre rządy nie zawarły takich porozumień. Nie uczynił tego także polski rząd. A powinniśmy je mieć ze Słowacją, z Litwą, z Czechami, z Niemcami...

Jerzy Buzek uważa, że idee wspólnotowe Unii skutecznie realizują Parlament Europejski i Komisja Europejska. Te bowiem pracują kierując się interesem całej Wspólnoty. Natomiast Rada Europejska jest forum szefów rządów, którzy reprezentują swoje narodowe interesy. Im o wiele trudniej znaleźć porozumienie.

- Ja ich za to nie ganię - mówi profesor Buzek. - To tak po prostu jest. I dlatego tak ważne jest by nasz kraj był ceniony; jako ten, który potrafi negocjować i proponuje dobre rozwiązania dla całej Unii.

Nord Stream II i Baltic Pipe czyli spór o energetyczną suwerenność

Obowiązek przygotowania planów awaryjnych na wypadek kryzysów elektroenergetycznych nakłada na państwa członkowskie Unii również, przyjęty w roku 2019, czwarty pakiet energetyczny.

- No to teraz właśnie mamy taki kryzys - wielki, rujnujący... Byliśmy na niego przygotowani?

- Na poziomie unijnym jak najbardziej: państwa członkowskie były zobowiązane regulacjami europejskimi do przygotowania się na nadejście kryzysu. Najwyraźniej tego nie zrobiły - stwierdza profesor Jerzy Buzek. - Niektóre nawet, wbrew zaleceniom Unii uzależniły się od dostaw paliw energetycznych z Rosji. Niemcy jeśli chodzi o gaz, Polska jeśli chodzi o węgiel. A przecież Unia z jednej strony blokowała Nord Stream II z gazem rosyjskim, a z drugiej - wydała ogromne pieniądze na budowę rurociągu Baltic Pipe z gazem norweskim.

Rozmowa z profesorem Jerzym Buzkiem odbyła się 16 grudnia 2022 r. Porozumienie dotyczące limitu ceny gazu zostało osiągnięte trzy dni później.

