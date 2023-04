Mamy potężne załamanie na rynku fotowoltaiki

W marcu 2023 r. zamontowano ponad 90 proc. mniej domowych instalacji fotowoltaicznych, porównując rok do roku. Mnóstwo firm zbankrutowało. Czeka nas oligopol, zostanie kilka podmiotów mających razem 60-70 proc. rynku - mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

12 kwietnia 2023 r. akcje Columbus Energy debiutują na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczas były notowane na rynku NewConnect.

Columbus Energy to spółka z sektora energetyki odnawialnej. Oprócz realizacji instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych, zajmuje się też sprzedażą i montażem pomp ciepła, magazynów energii.

Według Dawida Zielińskiego, prezesa Columbus Energy, spółki z sektora energetyki odnawialnej, w ciągu ostatnich 12 miesięcy z rynku fotowoltaicznego zniknęło ponad 90 proc. firm. Pozostało kilka większych podmiotów i rozdrobniony rynek instalatorów lokalnych. Zapytaliśmy o szczegóły i źródło tych danych.

Było 80 tys. instalacji, a jest 4 tys. Spadek jest ogromny

- Opieramy się na oficjalnych informacjach. Trzeba wziąć pod uwagę szereg różnych danych, z których da się to oszacować. Po pierwsze - są to dane publikowane przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), pokazujące, ile jest przyłączanych instalacji fotowoltaicznych do sieci. W pierwszym kwartale 2022 r. to było 60-80 tys. instalacji miesięcznie, w marcu 2022 r. mogło to być nawet ponad 100 tys. montaży. Z kolei liczba przyłączeń w grudniu 2022 r. wyniosła 8 tys. Jednocześnie wzrosła średnia wielkość instalacji. PTPiREE jako prosumentów traktuje wszystkich, z instalacją o mocy do 50 kW, a w tym przedziale znajdują się także firmy. Szacujemy, że z 8 tys. przyłączeń w grudniu 2022 r. 3,5-4 tys. stanowiły domy jednorodzinne. W marcu 2023 r. do sieci przyłączono 4-5 tys. domów - mówi WNP.PL Dawid Zieliński.

Zdaniem prezesa Columbus Energy, gdy zbierze się wszystkie dane z programów Mój Prąd, Czyste Powietrze i z PTPiREE, to okazuje się, że porównując marzec 2023 r. do marca 2022 r., zamontowano ponad 90 proc. mniej instalacji domowych.

- Załóżmy, że jeżeli pracy jest dla 100 ludzi, a rok później pracy jest 90 proc. mniej, to naturalne jest, że 90 osób nie ma co robić. Są więc dwie możliwości: albo zmniejsza się firmę i mocno redukuje zatrudnienie, ponieważ przychody są mniejsze, albo szuka się nowych obszarów działalności, co spotkało większość firm, które urosły na hossie fotowoltaicznej w latach 2020-2022 - podkreśla Dawid Zieliński.

Reklamy, długi, ciche bankructwa, puste biura

Prezes Columbusa przekonuje, że jest mnóstwo firm, które montowały po kilka czy nawet kilkanaście tysięcy instalacji i miały udział w rynku na poziomie 1 proc., a których właściciele teraz mają długi. Są firmy zalegające z płatnościami hurtowniom i instalatorom.

- To są dziesiątki firm, z których połowa jeszcze niedawno była mocno reklamowana, nawet w telewizji czy radiu - zapewnia Dawid Zieliński.

Przypomina, że dwa lata temu montowano miesięcznie ok. 20 tys. instalacji w domach jednorodzinnych. Potem był okres "pompowania sterydami" w postaci komunikatów, że kończy się system net-meteringu (polegający na rozliczaniu energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej), więc klienci, chcąc z niego skorzystać, rzucili się na montaże.

- Rynek bardzo się wtedy rozgrzał, pojawiało się wiele nowych firm montażowych. To odbiło się niestety na jakości usług, ponieważ obecnie przynajmniej połowa instalacji fotowoltaicznych wymaga korekty, a część z nich zagraża życiu bądź zdrowiu - ocenia Dawid Zieliński.

Jak mówi, od tamtego czasu 90 proc. firm albo się mocno zredukowało, albo wypadło z rynku. Ci, co próbowali walczyć o przetrwanie, w większości zbankrutowali. To są ciche bankructwa, o których nikt nie opowiada, bo nie ma się czym chwalić. Po tych firmach zostały puste biura i niezapłacone rachunki.

Wiele firm próbowało i nadal próbuje przebranżowić się na instalacje biznesowe, o mocy 50 kW i większe, ale w tym segmencie rynku już nie ma przestrzeni na marże, jak w przypadku instalacji domowych.

Ucieczka w pompy ciepła. Ale to nie jest łatwy rynek

Firmy montażowe w 2022 r. dostały ratunek w postaci boomu na pompy ciepła, który pojawił się w reakcji na mocne wzrosty cen gazu, a także węgla i peletu. Polacy zaczęli szukać alternatywy dla ogrzewania domów tymi paliwami. Pompy ciepła są jednak sezonowym produktem, mało kto montuje je zimą. Zieliński zwraca uwagę, że montaż pomp ciepła wymaga zupełnie innych kompetencji niż montaż paneli fotowoltaicznych.

- Pierwsze pompy ciepła montowaliśmy trzy lata temu, w 2022 r. zamontowaliśmy prawie 1,4 tys. tych urządzeń. To niedużo, bo tylko 1 proc. rynku pomp ciepła w Polsce. Montaż pomp ciepła to inna specjalizacja, wymaga innej wiedzy, handlowcy muszą stosować inne argumenty i mieć nową wiedzę techniczną, a ekipy wykonawcze to hydraulicy, a nie elektrycy. W 2022 r. uczyliśmy się tego biznesu, przychody ze sprzedaży pomp ciepła mieliśmy na poziomie 70 mln zł. W 2023 r. chcemy zamontować ich więcej - zapowiada Dawid Zieliński.

Powstanie oligopol: kilka dużych firm i dużo małych

Jak prognozuje, w krótkiej perspektywie rynek domowych instalacji fotowoltaicznych może lekko wzrosnąć. Mamy w Polsce ok. 6 mln domów. Co roku buduje się 50-80 tys. nowych. Szacuje się, że miesięcznie montuje się 4-5 tys. instalacji fotowoltaicznych. Jak zacznie obowiązywać program Mój Prąd 5.0, to liczba montaży może wzrosnąć, być może nawet do 7-9 tys. każdego miesiąca.

Według Dawida Zielińskiego nie powinno już być dużej fali upadłości firm fotowoltaicznych.

- Ci, co mieli przetrwać na rynku, to przetrwali, pozostało tylko kilka firm. Czeka nas fala cichych, mniejszych upadłości, czyli ludzi, którzy wzięli zaliczki od klientów na pompy ciepła i fotowoltaikę, ale nie mogą zrealizować zlecenia, bo zabrakło im pieniędzy. To już jest przestępstwo. W ciągu roku rynek się ustabilizuje, będziemy mieli klasyczny, europejski oligopol. Będzie działało kilka większych podmiotów, które mają razem 60-70 proc. rynku, a pozostałe 30 proc. będzie należało do mniejszych instalatorów - prognozuje prezes Columbus Energy.

Wyniki finansowe Columbusa powinny być już lepsze

Rok 2022 był dla Columbus Energy trudny, grupa miała ujemną EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) - 54 mln zł, podczas gdy w roku 2021 EBITDA była dodatnia i wyniosła 13,6 mln zł.

- W 2023 r. chcemy, aby wyniki finansowe Columbus Energy były lepsze niż w 2022 r., nie wyobrażam sobie, abyśmy w 2023 r. zanotowali ujemny wynik EBITDA. Dostosowujemy koszty i możliwości naszej organizacji do aktualnej sytuacji rynkowej, mądrzej i z większą pokorą - podkreśla Dawid Zieliński.

Jak mówi, rok temu w organizacji było ok. 1400 osób na etacie i w ramach współpracy B2B. Teraz jest o połowę mniej, więc koszty pracy się zmniejszyły, podobnie jak inne koszty stałe.

- Zmniejszanie zatrudnienia odbyło się poprzez nieprzedłużanie umów. Części pracownikom podziękowaliśmy za współpracę, bo zmniejszyła się ilość pracy. Motywujemy pracowników na przejście na model B2B bądź model prowizyjny. Zmniejszyliśmy flotę samochodów, powierzchnię biurową i zwiększyliśmy marże - tłumaczy Dawid Zieliński.

12 kwietnia 2023 r. akcje Columbus Energy debiutują na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do tej pory były one notowane na rynku NewConnect. Wiadomość o przejściu z NewConnect na rynek główny zwróciła uwagę inwestorów, w ciągu ostatnich 10 dni akcje spółki podrożały o 35 proc., tylko 11 kwietnia wzrost sięgnął 5,47 proc. Do wysokich notowań z przeszłości jest jeszcze jednak daleka droga. Historyczne maksimum akcje Columbus osiągnęły w sierpniu 2020 r., kiedy za jeden walor płacono 112 zł.