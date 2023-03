Mamy przed sobą duże wyzwanie energetyczne

W Polsce rejestruje się tylko 2 proc. samochodów elektrycznych, a jedynie 2,5 proc. naszych domów jest wyposażonych pompę ciepła. Pod względem wykorzystania OZE Polska zajmuje odległe miejsce w Europie.

Polska została po raz pierwszy objęta badaniami Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), we współpracy z firmą Eaton oraz Eversheds Sutherland, które pokazują gotowość państw do włączania zielonej energii do swoich systemów przesyłowych.

Pod względem zdolności wykorzystywania nowych technologii i modeli biznesowych Polska otrzymała ocenę 2 w pięciostopniowej skali (gdzie 1 to najniższa, 5 – najwyższa gotowość). To najniższy wynik ze wszystkich badanych krajów - można przeczytać w informacji prasowej firmy Eaton.

Polska ma nadal mało ambitne cele ograniczenia emisji CO2 w stosunku do innych państw europejskich

Według wniosków z raportu firmy Eaton, Polska jest na wczesnym etapie odchodzenia od paliw kopalnych. Cele związane z transformacją energetyczną są nad Wisłą dużo niższe niż w innych krajach. Norwegia, Dania czy Szwajcaria dążą do osiągnięcia 100 proc. produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 r., Niemcy zwiększyły swój cel z 65 proc. do 80 proc.

Zgodnie z polityką energetyczną Polski do 2030 roku OZE ma stanowić 23 proc. całości produkowanej energii.

Według przedstawicieli firmy Eaton, zajmującej się zarządzaniem energią, na wolniejszy proces transformacji energetycznej Polski w stosunku do innych państw europejskich zasadniczy wpływ ma wysoka zależność rynku od energii pochodzącej z węgla i znaczne niedoinwestowanie sektora.