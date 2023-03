Marcin Gawroński został prezesem spółki Enea Operator

Marcin Gawroński 13 marca 2023 roku został prezesem spółki Enea Operator.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W skład zarządu spółki Enea Operator wchodzą także: Marek Rusakiewicz - wiceprezes ds. operacyjnych, Michał Cebula - wiceprezes ds. pracowniczych oraz Jacek Górski - wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej.

Marcin Gawroński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył również menedżerskie studia podyplomowe MBA - International Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowe studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak podkreśla Enea, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Karierę zawodową zaczynał w firmie Iveco Poland. Pracował też między innymi w spółce Operator ARP, Instytucie Lotnictwa i Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Od listopada 2018 roku do marca 2019 roku był prezesem zarządu spółki Euromedicus; potem – prezesem spółki Lotos Serwis. Od kwietnia 2021 roku do lutego 2022 roku stał na czele zarządu spółki Exalo Drilling należącej do grupy PGNiG. Od marca 2022 r. był prezesem spółki PGNiG Termika Przemysłowa.

Uczestniczył w programie TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Enea Operator wchodzi w skład grupy kapitałowej Enea i zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej w północno-zachodniej części Polski. Spółka obsługuje ponad 2,7 mln klientów.