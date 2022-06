Marcin Wasilewski został nowym szefem EIT InnoEnergy w regionie Europy Środkowej

Marcin Wasilewski pokieruje zespołem EIT InnoEnergy w rejonie Europy Środkowej. Menedżer pracujący ostatnio na stanowisku wiceprezesa ABB, formalnie obejmuje stanowisko prezesa w EIT InnoEnergy Central Europe oraz członka zarządu w centrali firmy.

Marcin Wasilewski jest związany z branżą energetyczną od 15 lat. Od 2018 roku w ABB zarządzał sektorami energetyki i przemysłu ciężkiego w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Wcześniej w PKN Orlen odpowiadał za stworzenie segmentu energetyki. Pełnił także funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Anwil oraz prezesa Baltic Power, spółki realizującej projekt off shore. Od 2018 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Wasilewski jest absolwentem m.in Uniwersytetu Harvarda.

- Zielona transformacja przynosi ekscytujące wyzwania. Zmiany regulacyjne proponowane w Fit for 55

czy REPowerEU napędzają innowacje. EIT InnoEnergy jest w centrum tych innowacji. Jako czołowy

europejski inwestor w innowacyjne projekty w obszarze zrównoważonej energii pomagamy tworzyć

jednorożce, jak choćby szwedzki Northvolt. Widać także, że Europa Środkowo-Wschodnia ma w tym

obszarze olbrzymi potencjał - mówi Wasilewski.

Dotychczasowy szef firmy Jakub Miler, który piastował to stanowisko przez ostatnie 6 lat, zdecydował

się na przejście do jednego z kluczowych projektów bateryjnych w portfelu EIT InnoEnergy, spółki

ElevenEs – budującej pierwszą w Europie gigafabrykę baterii LFP, która rocznie produkować będzie

baterie do miliona samochodów elektrycznych i stacjonarnych magazynów energii.



EIT InnoEnergy to europejska spółka inwestująca w innowacje w obszarze energii. Jest wspierana

przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (ciało Unii Europejskiej) oraz udziałowców, będących czołowymi graczami w energetyce i przemyśle na świecie, jak Total, EDF, Volkswagen, Capgemini, Schneider Electric i wielu innych. W ciągu dziesięciu lat działalności EIT InnoEnergy zainwestował ponad 560 milionów euro w startupy i projekty innowacyjne z zakresu zielonej transformacji energetycznej.