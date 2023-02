Marcowy termin powstania NABE jest zagrożony? Prezes PGE wyjaśnia

Ustalony na koniec marca termin przekazania wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) nie jest zagrożony – ocenił w czwartek prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

"Proces związany z NABE przebiega zgodnie z zapowiedzią pana premiera Jacka Sasina. Termin, jaki został podany - koniec marca - w tej chwili nie jest zagrożony, prace przebiegają pełną parą" - powiedział w czwartek prezes w Rybniku, gdzie Grupa PGE wybuduje nowy blok energetyczny zasilany gazem.

"Wszystkie wyceny (aktywów przekazywanych do NABE - PAP) są skończone (…). W tej chwili dopinane są rozmowy z bankami, przejęcie umów przez banki itp. - to żmudny, mało widowiskowy proces. Jesteśmy w trakcie ostatecznych ustaleń" - dodał Dąbrowski, pytany o finansowe aspekty transferu aktywów do przyszłej Agencji.

Jak ocenił prezes PGE, powstanie NABE, która skupi wytwórcze aktywa węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego, to przedsięwzięcie na skalę modernizacji polskiej energetyki z lat 90. XX wieku. "Po powstaniu NABE w Polsce będzie zupełnie inny rynek" - powiedział prezes PGE.

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami rządu, NABE ma powstać do końca marca 2023 r. Rządowy dokument "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa" zakłada, że aktywa PGE, Taurona, Energi i Enei, związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych, znajdą się w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, utworzonej na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.