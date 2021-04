Marian Banaś o zawiadomieniu do prokuratury ws. budowy elektrowni w Ostrołęce

Wyłożono 1 mld 300 mln zł i nagle została zamknięta. Tak być nie może - powiedział Marian Banaś, przewodniczący Najwyższej Izby Kontroli, komentując sprawę budowy bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. - Wszystko wskazuje na to, że będziemy jednak zmuszeni złożyć zawiadomienie do prokuratury - dodał prezes NIK.

Gaz zamiast węgla

W sprawie inwestycji w Ostrołęce z czasem pojawił się nowy zainteresowany - PKN Orlen, który w kwietniu 2020 r. sfinalizował przejęcie grupy Energa.W maju 2020 r. spółka Elektrownia Ostrołęka, budująca elektrownię węglową Ostrołęka C, dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w łącznej wysokości około 1,027 mld zł.W czerwcu 2020 r. PKN Orlen oraz Energa i Enea poinformowały, że zawarły porozumienie dot. przyszłości Elektrowni Ostrołęka. Strony uzgodniły, że powstanie tam blok gazowy a udziałowcem spółki Elektrownia Ostrołęka zostanie także Orlen.W grudniu 2020 r. Tomasz Siwak, wiceprezes grupy Enea poinformował, że koszty poniesione przez udziałowców Elektrowni Ostrołęka na realizację projektu Ostrołęka C to nieco ponad 1,31 mld zł.Także w grudniu 2020 r. poinformowano, że Enea wycofuje się ostatecznie z projektu budowy bloku gazowego w Ostrołęce, zamiast tego swój udział w przedsięwzięciu zadeklarował PGNiG.Podpisana trójstronna umowa gwarantuje Orlenowi i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51 proc. a PGNiG obejmie 49 proc. udziałów.