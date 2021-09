Marka innogy zamienia się w E.ON. Rozważane inwestycje w OZE

innogy Polska od połowy grudnia 2021 roku będzie funkcjonować pod nową nazwą- E.ON Polska. Spółki zależne grupy innogy Polska również zmienią markę. Foton Technik zmieni nazwę na E.ON Foton, a innogy Stoen Operator na Stoen Operator, bez E.ON-u w nazwie, aby klienci łatwo odróżniali spółkę operatorską od sprzedawcy energii.

Inwestycje w OZE szyte na miarę

- Postanowiliśmy zachować w nazwie spółki historyczny człon „Stoen”, który nawiązuje do stołecznej energetyki Dołączyliśmy do jednej z największych grup energetycznych w Europie, zyskując dodatkowy dostęp do technologii i kapitału. Działalność naszej firmy pozostaje bez zmian, a integracja nie ma wpływu na zakres i zasady realizacji umów z klientami - mówi Robert Stelmaszczyk, prezes innogy Stoen Operator.Foton Technik działający m.in. na rynku fotowoltaiki zmieni nazwę na E.ON Foton, a innogy Polska Solutions, działająca w obszarze Energy Infrastructure Solutions, przemianowana zostanie na E.ON Polska Solutions. Nazwa spółki E.ON edis oraz jej podległych spółek córek, jak na przykład Szczecińska Energetyka Cieplna, pozostają bez zmian.- Spółka Foton Technik zmienia nazwę na E.ON Foton i będzie pełniła kluczowa rolę w obszarze fotowoltaiki, pomp ciepła, stacji ładowania samochodów oraz magazynów energii. Jesteśmy z tej spółki bardzo dumni. Każdego miesiąca pozyskujemy około 800 nowych klientów w segmencie fotowoltaiki w całej Polsce, montujemy do 650 nowych instalacji miesięcznie, a rocznie moc która w ten sposób powstaje to ponad 40 MW - oznajmił Andrzej Modzelewski.Firma innogy Polska podała, że każdy korzystający z usług grupy innogy w Polsce będzie indywidualnie poinformowany o najważniejszych kwestiach związanych z rebrandingiem.Informacje, jak podano, zostaną wysłane wraz z fakturami pocztą tradycyjną lub mailowo, jeżeli klient wybrał tę formę kontaktu jako preferowaną, a pierwsza korespondencja z nowym logotypem została wysłana we wrześniu 2021. Firma innogy Polska podkreśla, że wszystkie obowiązujące umowy i ich warunki pozostają bez zmian, a klienci nie muszą podejmować żadnych działań ze swojej strony.Andrzej Modzelewski zapowiedział, że w przypadku sprzedaży energii elektrycznej spółka chce mieć w swoim portfelu coraz więcej energii z OZE. Między innymi dlatego, że chociaż pochodzi ze źródeł nieprzewidywalnych w produkcji to jej cena jest przewidywalna.- Grupa E.ON rozważa pewne inwestycje w OZE, ale na pewno nie będziemy budować wielkoskalowych instalacji w energetyce wiatrowej na morzu lub na lądzie. Bardziej będziemy szukać rozwiązań szytych na miarę dla lokalnych potrzeb, żeby energia odnawialna powstawała tam gdzie jest zużywana, żeby sprostać lokalnym potrzebom energetycznym - zapowiedział Andrzej Modzelewski.Spółki należące do grupy E.ON działają w Polsce od 20 lat. Produkują oraz dystrybuują energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód do klientów indywidualnych, sektora publicznego i klientów biznesowych na terenie całego kraju.Głównym rynkiem w obszarze sprzedaży energii elektrycznej jest Warszawa. W zakresie produkcji i dostaw ciepła głównymi rynkami działania są Szczecin i Opole. Firma zapowiada dalszy rozwój innowacyjnych, wzajemnie uzupełniających się produktów i usług dla klientów.W ramach obszaru Energy Infrastructure Solutions E.ON planuje rozwój oferty dla klientów biznesowych, które będą bazować na odnawialnych źródłach energii i wykorzystaniu ciepła odpadowego.Spółki E.ON edis oraz E.ON Polska Solutions poprowadzą działania doradcze, projektowanie, budowę i finansowanie rozwiązań w obszarach energii, ciepła i chłodu.Grupa E.ON to jeden z wiodących europejskich koncernów energetycznych, obsługujący około 53 mln klientów na 15 rynkach w Europie. Zatrudnia łącznie ponad 78 tys. osób, w tym 3, 5 w spółkach należących do grupy w Polsce.E.ON Polska sprzedaje energię elektryczną do ponad 1 mln klientów indywidualnych, głównie ze stolicy. Grupa E.ON jest właścicielem ponad 1,3 mln km sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu i ciepła w całej Europie. W Warszawie ma ponad 16,5 tys. km sieci elektroenergetycznej.