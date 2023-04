Masz fotowoltaikę, nie dostaniesz pieniędzy. Minister tłumaczy dlaczego

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie, które przysługuje gospodarstwom domowym używającym prądu do ogrzewania. Ze wsparcia nie mogą jednak korzystać osoby, które ogrzewają się dzięki energii produkowanej częściowo we własnym zakresie w instalacji fotowoltaicznej.

1000 lub 1500 zł wynosi dodatek elektryczny związany ze zużyciem prądu, nie dotyczy jednak właścicieli fotowoltaiki.

W tej sprawie interpelację złożyli posłowie, jednak Ministerstwo Klimatu I Środowiska uważa, że nie ma mowy o dyskryminacji.

Liczba prosumentów sięga już 1,2 mln.

Dodatek elektryczny został wprowadzony na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Złożonych zostało ok. 155 tysięcy wniosków o jego wypłatę, a wojewodowie zgłosili zapotrzebowanie na pokrycie kosztów dodatku w wysokości ok. 197 mln zł.

Wysokość dodatku elektrycznego została w przepisach uzależniona od zużycia energii elektrycznej. I tak gospodarstwa domowe zużywające do 5 MWh rocznie mogą liczyć jednorazowo na 1 tys. zł, a powyżej – na 1,5 tys. zł. Z wyższej kwoty dodatku często mogli skorzystać właściciele pomp ciepła, ale dodatek nie dotyczy prosumentów, bez względu na moc posiadanej instalacji fotowoltaicznej.

Posłowie Włodzimierz Czarzasty i Marcin Kulasek z Nowej Lewicy złożyli w tej sprawie interpelację, informując, że zgłaszało się do nich wiele osób oburzonych dyskryminacją.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska twierdzi, że rozwiązanie w sprawie dodatków do rachunków za prąd jest sprawiedliwe

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska, w odpowiedzi na wątpliwości posłów napisała m.in., iż sugestia o dyskryminacji prosumentów przez rząd jest „nieuzasadniona”, a rozwiązanie w zakresie wypłat dodatku elektrycznego jest „sprawiedliwe i niedyskryminacyjne”.

Dodatek elektryczny, w obliczu rosnących cen energii, miał pomóc osobom ogrzewającym się energią elektryczną. W odpowiedzi czytamy m.in.: „Gospodarstwa domowe, które stały się prosumentami, zwiększyły swoją odporność na wzrosty cen energii elektrycznej i w rezultacie w zdecydowanie mniejszym stopniu odczuwają wszelkiego rodzaju wzrostu cen i zawirowania na rynku energii".

Minister Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła również, że gospodarstwa domowe posiadające mikroinstalacje prosumenckie podlegają szerokiemu wsparciu, zostały bowiem objęte w 2023 r. mechanizmem „zamrożenia” cen i stawek opłat energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 r. w przypadku rocznego zużycia energii w wysokości 2 MWh (2,6 MWh dla gospodarstw domowych zosobami niepełnosprawnymi i 3 MWh dla gospodarstw domowych rolników oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny), a powyżej tego progu będą korzystać z gwarantowanej ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh.

Masz fotowoltaikę? I tak płacisz mniej dzięki dofinansowaniu inwestycji

Jak czytamy: „Warto zwrócić uwagę, że polskie gospodarstwa domowe mogą liczyć na liczne zachęty w zakresie inwestycji w fotowoltaikę, np. ulga termodernizacyjna, dofinansowania czy pożyczki preferencyjne pochodzące zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i krajowych".

„Dzięki działaniom podjętym dotychczas przez rząd liczba prosumentów wzrosła z 4050 w 2015 roku do 1,2 mln na koniec stycznia 2023 roku (…). Obecnie moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi ponad 12,5 GW, z których 9 GW stanowią mikroinstalacje prosumenckie” - pisze wiceminister do posłów.

Wiceszefowa resortu klimatu zapowiedziała też, że jeszcze w kwietniu planowane jest uruchomienie kolejnej edycji programu dla prosumentów - Mój Prąd 5.0. Program zostanie rozszerzony o możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 58 tys. zł.