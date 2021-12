Mateusz Morawiecki rusza w bój z handlem emisjami CO2

Przed szczytem Unii Europejskiej, w czwartek 16 grudnia, oczekuje się, że premier Mateusz Morawiecki zażąda natychmiastowego zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Przyczyni się to do wyhamowania wzrostów cen energii elektrycznej.

Zachować bezpieczeństwo energetyczne

Jednocześnie wskazuje, że najwyższa pora na zmianę.- Jeśli nie zlikwidujemy tego bezsensownego narzędzia, to ekonomicznymi środkami pozbędziemy się zdolności do produkcji bieżącej energii elektrycznej oraz do ponoszenia kosztów jakichkolwiek inwestycji - przestrzega Jerzy Markowski.- Na to zwłaszcza w Polsce, jak i właściwie w każdym kraju europejskim, poza Francją mającą w 95 proc. energetykę jądrową, nie powinno być zgody. Rozmawiam z ludźmi nie tylko w Polsce. W wielu krajach Europy mówią o tym, że ich rządy również powinny zażądać natychmiastowego zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, który niczego w zakresie klimatu nie rozwiązuje, a jedynie już niedługo doprowadzi do ubóstwa energetycznego w Europie - podkreśla.Z kolei Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę wskazuje, w rozmowie z portalem WNP.PL, że wobec presji polityki klimatyczno-energetycznej UE ogromnym wyzwaniem będzie utrzymanie systemu konwencjonalnej energetyki opartej o źródła dyspozycyjne. A bez nich energetyka „ozowa” nie ubezpieczy potrzeb systemowych.- Elektroenergetyka w Polsce brnie w ślepą uliczkę. Kosztami pozyskania uprawnień do emisji CO2 zabijamy własną generację z węgla brunatnego i kamiennego - zaznacza Herbert Gabryś.- Istotne stają się zagrożenia niedoboru dostaw energii elektrycznej ze znaczącym zwiększeniem jej cen zarówno dla odbiorów indywidualnych, jak i przemysłu - dodaje.Proces rozwoju energetyki odnawialnej winien być prowadzony wiarygodnie w strategii długookresowej przy stabilnych regulacjach. Nie wolno przy tym zapominać o proporcjonalnym rozwoju infrastruktury sieciowej.- Ta reguła będzie spełniona tylko wtedy, gdy będzie równoważyć elementy społeczeństwa, ekonomii i ekologii. A wyrocznią w tej materii winna być strategia bezpieczeństwa energetycznego państwa - zaznacza Herbert Gabryś.Zobacz także: Europa zużyje dużo węgla. Na rynku widać spore wahania cen