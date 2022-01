Mateusz Morawiecki za podwyżki cen energii wini czynniki zewnętrzne

Ponad połowa ceny prądu to koszt emisji CO2, czyli koszt dogmatycznej i nieodpowiedzialnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, "taka jest prawda", a "każdy Polak ma prawo poznać prawdę".

W 80 proc. za podwyżki cen energii odpowiadają czynniki zewnętrzne - ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Wśród nich wymienił rosyjskie manipulacje gazowe i "nieodpowiedzialną politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Zdaniem Donalda Tuska, szefa Platformy Obywatelskiej, społeczeństwo zaczyna rozumieć kto jest odpowiedzialny za drożyznę - To jest władza - stwierdził

Jak mówił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Morawiecki, większości Polaków sen z powiek spędzają wyższe rachunki.



- Nie ma tego co ukrywać i wiadomo, że taka sytuacja może jeszcze potrwać. Wiadomo, że inflacja została spowodowana przez czynniki zewnętrzne - dodał.



Jak stwierdził Morawiecki, coraz więcej opracowań wskazuje, że za ponad 80 proc. wzrostu cen odpowiadają czynniki zewnętrzne, czyli "rosyjskie manipulacje gazowe a także nieodpowiedzialna, dogmatyczna polityka klimatyczna UE". Trzecią przyczyną, według niego, jest przyspieszony popyt przy wychodzeniu z pandemii.



Według szefa rządu, "dziś za ponad połowę ceny prądu odpowiada polityka klimatyczna UE. (...) Taka jest prawda. Każdy Polak ma prawo poznać prawdę".



- Trzeba walczyć z klimatem, Europa odpowiada za 8 proc. tego klimatu, ale czy to jest najlepsza ścieżka? Wątpię - mówił premier, dodając, że taka polityka prowadzi do inflacji i drenowania kieszeni Polaków.



Tusk: rząd jest odpowiedzialny za wzrost cen energii i drożyznę



Rzecznik rządu Piotr Müller zaapelował w poniedziałek do Tuska, aby "włączył się w działania dotyczące reformy systemu ETS". Rzecznik rząd stwierdził, że to co przewodniczący PO "może dzisiaj zrobić to wspomóc działania polskiego rządu, żeby zreformować patologiczny system handlu emisjami, który powoduje, że kilkadziesiąt procent ceny energii w Polsce zależy od spekulantów emisjami".



Na wtorkowej konferencji prasowej szef PO został zapytany o apel Müllera. Tusk podkreślił, społeczeństwo zaczyna rozumieć, kto ponosi odpowiedzialność za drożyznę i inflację w Polsce. - To jest władza - stwierdził.



- Władza to nie są tylko wasze wysokie, bez limitów pensje i gigantyczne środki na wasze biura. Władza to także odpowiedzialność za to, co się dzieje w kraju. A więc, póki rządzicie, tak długo odpowiadacie za to, co się dzieje - powiedział lider PO pod adresem rządzących.



Odnosząc się do poglądu przedstawicieli rządu, że to polityka klimatyczna UE w największym stopniu przyczynia się do rosnących cen energii i wzrostu inflacji w Polsce, Tusk stwierdził, że to rząd jest odpowiedzialny za wzrost cen energii i drożyznę.



- Czy jesteście gotowi, z jakimś pomysłem, jak zreformować europejski system handlu emisjami? Jeśli jesteście gotowi, to po to jest Rada Europejska, w której siedzi Mateusz Morawiecki, to jest to forum, gdzie się proponuje różne rzeczy i do roboty - oświadczył Tusk.