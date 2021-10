mBank debiutuje w Zielonym Indeksie

Bankowość nie należy do sektorów o wysokiej emisyjności gazów cieplarnianych. mBank sam obniża emisje, ale przede wszystkim wpływa na emisyjność i klimat pośrednio. Sektor bankowy stymuluje prośrodowiskowe zmiany poprzez ukierunkowaną politykę kredytową - wspierając klientów w realizacji projektów dekarbonizacyjnych.

Efektywne energetycznie biura obniżają emisje

Wsparcie zielonej energetyki



Na 1 mln zł wyniku operacyjnego GK mBanku w 2020 r. (1,41 mln zł) przypadła emisja 6,64 ton CO2e, czyli w porównaniu z 2019 r. (7,75 ton) zmalała o14,3 pp, przy spadku wartości wyniku operacyjnego o 29,9 proc. rdr.W 2020 r. na 1 pracownika grupy przypadła emisja 1,4 ton CO2e, a w porównaniu z 2019 r. (2,3 tony) była o -39,1 pp mniejsza, czemu towarzyszyło zmniejszenie o 1,2 proc. liczby pracujących.Duża redukcja emisji bezpośrednich grupy mBanku osiągnięta została głównie dzięki digitalizacji procesów, czynności bankowych i operacyjnych, a ponadto na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na energię.Jej zużycie, podobnie jak innych mediów (wody, papieru, plastiku) spadło znacząco po przeprowadzce w Łodzi z sześciu różnych budynków do jednej siedziby – budynku z system certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM. Podobny plan zarząd realizuje w Warszawie.Emisje pośrednie (zakresu 2) grupa redukuje poprzez modernizację instalacji technicznych w placówkach banku. Głównie dotyczy to wymiany źródeł światła na LED, starego sprzętu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na urządzenia wykorzystujące ekologiczne czynniki chłodnicze i systemy oszczędzające energię (rekuperacja, inwertery).Do zmniejszenia zużycia energii w 2020 r. przyczyniła się też organizacja pracy zdalnej, a jej efektem była redukcja blisko 1/3 biurek i towarzyszącego wyposażenia w nowym budynku w Warszawie.Zarząd podkreśla, że dla największych obiektów centrali banku w Warszawie (Wieża mBank) i w Łodzi (Przystanek mBank) zakontraktował w 2021 r. zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z certyfikatem EKO Premium Tauron.Zarząd mBanku podkreśla, że wspiera zieloną transformację energetyczną gospodarki, m.in. przez finansowanie projektów, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.W grudniu 2018 r. bank zatwierdził politykę kredytową finansowania instalacji OZE, przeznaczając na ten cel 500 mln zł. W kolejnych latach ją zwiększał, w tym w 2020 r. dwukrotnie podwoił limit kredytowy ich finansowania (w grudniu – do 4 mld zł).Patrz też: mBank na razie nie planuje oprocentowania depozytów W 2020 r. grupa sfinansowała inwestycje fotowoltaiczne w kwocie 440 mln zł, a także udzieliła finansowania dla farm wiatrowych w wysokości 790 mln zł.Na koniec 2020 r. poziom wykorzystania limitu OZE od początku wprowadzenia polityki wyniósł 49 proc. Wartość całego finansowania przez mBank wyniosła 1 970 mln zł. Obejmuje to 720 mln zł na projekty PV, 1 180 mln zł na farmy wiatrowe oraz 70 mln zł na biogazownie. Przekłada się to na produkcję ok. 1 440 MWp czystej energii rocznie.Jedną z największych transakcji zrealizowanych przez mBank w 2020 r. była - kolejna już - umowa finansowania projektów fotowoltaicznych grupy R. Power. mBank udzielił na ten cel kredytu o wartości 102 mln zł. Najnowsza tura finansowania projektów grupy R. Power zostanie przeznaczona na budowę 32 elektrowni o łącznej mocy 29,4 MWp na terenie całej Polski.Również firma mLeasing realizuje finansowanie paneli fotowoltaicznych. Spółka wdrożyła ofertę skierowaną do przedsiębiorców z sektora MŚP.