ME: Projekt ustawy wspierającej rozwój morskiej energetyki wiatrowej przygotowany

Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy wspierającej rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Minister energii wystąpił z wnioskiem o wpisanie przedmiotowego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przewidywany termin udostępnienia projektu do konsultacji publicznych to 2-3 tygodnie- wynika z komunikatu resortu energii.

