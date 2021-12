Media: USA wywierają presję na nowy rząd federalny z powodu Nord Stream 2

Władze Stanów Zjednoczonych wywierają presję na nowy rząd Niemiec z powodu kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2, głównie w kontekście obaw o możliwość rosyjskiej inwazji na Ukrainę – informuje „Die Welt”.

"Prowadziliśmy intensywne rozmowy zarówno z ustępującym, jak i z nowym niemieckim rządem na temat Nord Stream 2 w związku z możliwą inwazją" - wyjaśnił po wtorkowym szczycie amerykańsko-rosyjskim Jake Sullivan, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego.

Jak podkreślił Sullivan, prezydent Joe Biden podczas wideokonferencji ostrzegał prezydenta Rosji Władimira Putina o poważnych konsekwencjach w razie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

NS2 ma dostarczać gaz z Rosji do Niemiec z pominięciem Ukrainy. Budowa gazociągu jest ukończona od wakacji, ale nie został on uruchomiony z powodu niedopełnienia kwestii prawnych. "Faktem jest, że obecnie gazociąg Nord Stream 2 nie działa, co oznacza, że nie może być wykorzystywany przez Putina jako karta przetargowa" - ocenił Sullivan. "Teraz jest to raczej karta przetargowa dla krajów Zachodu, ponieważ jeśli Władimir Putin chce, aby gaz popłynął tym rurociągiem, może nie chcieć ryzykować inwazji na Ukrainę" - dodał.

Jak przypomina "Die Welt", USA sprzeciwiają się Nord Stream 2. Jednak wiosną Biden zrezygnował z daleko idących sankcji, które mogły uniemożliwić ukończenie gazociągu, uzasadniając, że to "ze względu na Niemcy".

Według mediów, Waszyngton i Berlin zgodziły się, że NS 2 zostanie zamknięty w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "USA otrzymały odpowiednie zapewnienia ze strony niemieckiej. Jednak nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Nie jest również jasne, czy obydwa rządy uzgodniły definicję inwazji" - dodaje "Die Welt".

Niemcy obiecują od lipca silniejsze wsparcie dla Ukrainy. W rozmowach z USA zadeklarowały również "podjęcie działań, gdyby Rosja próbowała użyć energii jako broni lub podejmować dalsze agresywne działania przeciwko Ukrainie". Jak potwierdziła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, "inwazja na Ukrainę byłaby oczywiście agresywnym aktem".

Jak podkreśla "Die Welt", Republikanie próbują obecnie w amerykańskim Senacie rozszerzyć przepisy dotyczące sankcji, aby uniemożliwić uruchomienie ukończonego gazociągu. Także wśród Demokratów jest sprzeciw wobec NS 2.

Marzena Szulc