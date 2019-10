Metamorfoza polskiego ciepłownictwa: szanse i zagrożenia

Zastępowanie ciepłowni przez elektrociepłownie będzie oznaczało, że w krajowym systemie elektroenergetycznym będzie przybywało nowych mocy, co wzmocni system i poprawi jego efektywność. Siłą rzeczy elektrociepłownie muszą być blisko odbiorców ciepła, a to oznacza też, że produkowana energia elektryczna będzie zużywana blisko źródeł, co ogranicza straty na jej przesyle - mówi Grzegorz Należyty, członek zarządu i dyrektor Gas and Power Siemens Polska.

To oznacza, że ceny sprzedaży ciepła zatwierdzane przez URE zabezpieczają bieżące funkcjonowanie ciepłowni, pokrywając ich podstawowe koszty, takie jak koszty paliwa czy pracy, ale nie pozwalają na akumulację kapitału w stopniu umożliwiającym podejmowanie istotnych inwestycji, takich jak zmiana technologii.- Tak naprawdę ciepłownie miejskie są dzisiaj bardziej jednostkami użyteczności publicznej niż normalnym biznesem nakierowanym na osiąganie zysków. To wynika z tego, że w interesie publicznym jest, żeby zapewnić możliwie najniższe ceny ciepła dla mieszkańców i tym samym uniknąć problemu wzrostu ubóstwa energetycznego, które w Polsce istnieje.- Jedna z dróg do poprawy kondycji ciepłownictwa to naturalnie zmiana modelu taryfowania cen ciepła w kierunku poprawiającym rentowność sektora, a tym samym umożliwiającym mu także sięganie w szerszym zakresie niż obecnie po komercyjne finansowanie inwestycji.Jeśli to się nie stanie, to ciepłownie powinny w możliwie szerokim zakresie korzystać z systemów wsparcia. Modernizacja ciepłownictwa jest wspierana finansowo przez program „Czyste powietrze”, niedługo powinien ruszyć nowy system wspierania kogeneracji, a samorządy mogą też liczyć na współpracę inwestycyjną dużych firm, takich jak na przykład PGE Energia Ciepła.- Oczywiście, koszt wytworzenia ciepła z nowej gazowej instalacji kogeneracyjnej będzie jednostkowo wyższy niż ze starej jednostki węglowej, ale to niekoniecznie musi oznaczać wyższe rachunki za ciepło.Należy rozwijać sieci ciepłownicze i przyłączać nowych odbiorców po to, żeby koszty inwestycji rozkładać na jak największą liczbę odbiorców ciepła, a jednocześnie poprawiać efektywność energetyczną nie tylko samych systemów ciepłowniczych, ale także ogrzewanych budynków po to, żeby zużycie ciepła było mniejsze.W efekcie przede wszystkim dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków i systemów ciepłowniczych - mimo wzrostu jednostkowej ceny ciepła - rachunki za ciepło mogą pozostać stabilne czy tylko być nieco wyższe, bo spadnie zużycie ciepła.Czytaj także: Wydadzą 30 mln zł na modernizację elektrociepłowni. Czy odbije się to na cenie ciepła? - W skrajnym scenariuszu niespełnienie wymagań środowiskowych, czyli brak redukcji emisji pyłów SO2 i NOx w terminach wynikających z przepisów, oznaczać może konieczność wyłączenia przestarzałych ciepłowni z eksploatacji. Z drugiej strony trzeba realistycznie patrzeć na rysujący się problem.Należy założyć, że o ile jakieś ciepłownie nie zostaną na czas zmodernizowane, to nie będą wyłączane, bo przecież nikt nie zdecyduje się na wyłączanie instalacji ogrzewających miasta. Niemniej taki scenariusz to ryzyko wysokich kar dla zarządów firm ciepłowniczych. Zarządy miejskich spółek ciepłowniczych są świadome zagrożeń i walczą o inwestycje.