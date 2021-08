Metropolia skoordynuje działania programu Stop Smog w 15 gminach

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie reprezentowała 15 swoich gmin członkowskich w rządowym programie Stop Smog, który zakłada inwestycje antysmogowe w domach jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Prace mają zostać wykonane w 350 domach na terenie Metropolii.

Zgodę na realizację programu Stop Smog przez Metropolię jej członkowie wyrazili w trakcie czwartkowych obrad zgromadzenia GZM. Podjęto na nich m.in. uchwałę wyrażającą zgodę na wejście w prawa i obowiązki gmin, które wynikają z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych.

"Rozpoczynamy współpracę z gminami na rzecz zmniejszania niskiej emisji. Metropolia chce wykorzystać swe kompetencje ustawowe i wesprzeć gminy w realizacji programu Stop Smog" - powiedział wiceprzewodniczący zarządu Metropolii Henryk Borczyk.

"Razem możemy efektywniej przezwyciężać problem, który dotyka nas wszystkich. Wspólnie będziemy wspierać mieszkańców, których sytuacja materialna nie pozwala na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Teraz, wraz z metropolitalnym Programem Ograniczenia Niskiej Emisji, możemy mieć większe oddziaływanie na poprawę jakości powietrza" - dodał.

GZM może brać udział w działającym od lutego 2019 r. programie Stop Smog w efekcie jej wcześniejszych starań o zmianę w zapisach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowelizację, umożliwiającą m.in. udział GZM w programie wraz z zainteresowanymi gminami, prezydent podpisał 13 listopada ub. roku; weszła ona w życie z początkiem br.

W styczniu br. zgromadzenie GZM skierowało pod kątem realizacji programu Stop Smog m.in. 5,9 mln zł przesuniętych z niemożliwego do realizacji w obecnym stanie prawnym projektu budowy spalarni odpadów. W marcu br. natomiast władze GZM przedstawiły przedstawicielom swoich gmin proponowane ramy współpracy przy realizacji Stop Smog.

Dotąd zainteresowanie taką współpracą wyraziło 15 gmin: Będzin (20 budynków), Bieruń (20), Bobrowniki (50), Dąbrowa Górnicza (20), Gierałtowice (30), Gliwice (20), Katowice (25), Knurów (20), Mikołów (30), Mysłowice (20), Siewierz (20), Sośnicowice (20), Tarnowskie Góry (20), Tychy (20), Zabrze (20). Łącznie projekt obejmie 355 budynków.

Według szacunków koszt realizacji projektu, który ma potrwać do 2025 r., wyniesie ok. 18,8 mln zł. W tej kwocie ok. 13,1 mln zł ma pochodzić z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ok. 2,8 mln zł dołoży Metropolia, a ok. 2,9 mln zł pochodzić będzie z gmin.

"Podczas realizacji projektu Stop Smog Metropolia będzie odpowiedzialna za m.in. zawarcie porozumienia z NFOŚiGW, prowadzenie budżetu, doradztwo techniczne oraz przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych" - wyjaśnił zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Metropolii GZM Damian Kołakowski.

"Zadaniem gmin będzie nabór i weryfikacja wniosków mieszkańców, wspólna z GZM promocja działań. Samorządy lokalne będą także kontrolować utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu prac budowlanych" - uściślił Kołakowski.

Mówiąc w czwartek o metropolitalnym Programie Ograniczenia Niskiej Emisji Borczyk nawiązał do uruchomionego w 2020 r. w GZM "Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji", który dysponował na ub. rok budżetem ok. 90 mln zł. Ubiegłoroczny PONE został podzielony na dofinansowanie ponad 100 projektów. Niemal połowa z nich dotyczyła termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych stanowiących własność gmin.

GZM dotuje też wymiany źródeł ciepła, podłączanie budynków do sieci ciepłowniczych i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Niektóre dotacje wspierają budowę lub modernizację oświetlenia ulic, chodników lub budynków oraz infrastruktury rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych. Dotacje programu mogą być też źródłem wkładu własnego w projektach unijnych.

W tegorocznym budżecie Metropolii na wsparcie działalności gmin członkowskich GZM w PONE zarezerwowano ok. 14,6 mln zł. Do programu dodatkowo trafiło ok. 13,5 mln zł, których nie zdążono wykorzystać w ub. roku. Pełny budżet PONE wynosi więc ok. 28,1 mln zł. Pod kątem tej kwoty dotąd zgromadzenie GZM przyjęło listę z 44 projektami 32 gmin pod kątem PONE - o łącznej wartości dofinansowania blisko 27,2 mln zł.