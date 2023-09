Miał być przełom, a jest śledztwo. Polską spółkę ma na oku prokuratura

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wykorzystania poufnych informacji w handlu akcjami notowanej na warszawskiej giełdzie spółki ML System, wynika z prasowych doniesień.

Jak informują media, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wykorzystania poufnych informacji w handlu akcjami notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki z sektora odnawialnych źródeł energii - ML System. Związane jest to wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w firmie w lutym 2021 roku przy okazji prezentacji urządzenia covid detector, które miało służyć do błyskawicznego diagnozowania Covid-19 z oddechu. O ile fakt, że po prezentacji kurs spółki wystrzelił nie jest podejrzane, o tyle to, że wzmożony ruch na papierach zaczął się kilka dni przed wizytą prezydenta może budzić pewne wątpliwości. Urządzenie, które miało być przełomem, okazało się całkowitą klapą (aczkolwiek bardzo cenotwórczą, jeżeli chodzi o akcje spółki), jednak dopiero po 2,5 roku prokuratura zainteresowała się sprawą.

Przypomnijmy, urządzenie covid detector, które zachwalał w lutym 2021 roku w siedzibie ML System prezydent Andrzej Duda, finalnie nie doczekało się komercyjnego zastosowania. Kurs spółki w reakcji na taką reklamę osiągnął błyskawicznie swoje historyczne maksimum - w kwietniu 2021 roku na poziomie prawie 188 zł za akcję. Od tego momentu zaczęły się jednak piętrzyć komplikacje wokół niedoszłego przełomowego wynalazku, a notowania spółki znalazły się w długoterminowym trendzie spadkowym, przerywanym co jakiś czas nic nie znaczącymi korektami.

Z informacji Onetu wynika, że Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu wykorzystania poufnych informacji przy obrocie akcjami ML System dopiero w grudniu 2022 roku, a informacja o tym, że prokuratura zdecydowała się na podjęcie działań dotarła na rynek we wtorek, 12 września 2023 roku.

Rezultatem tych informacji jest spadek kursu ML System o ponad 10 proc., do poziomu 63 zł za akcję. Może to być dopiero początek realnych problemów spółki.