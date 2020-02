Miasto i Energa jeszcze bez porozumienia. Na stole dwie konkretne propozycje

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja przedstawiły swoje koncepcje dotyczące tego, jak i z jakich źródeł w przyszłości miejska sieć ciepłownicza w Elblągu będzie zaopatrywana w energię cieplną. Decyzja o wyborze modelu rozwoju ciepłownictwa w Elblągu zapadnie do 19 marca.

Elbląg chce współpracować z Energą

Energa chce inwestować

Będą kolejne rozmowy

Dwa modele do wyboru

Nowy model

Ceny ciepła poniżej średniej krajowej

ILF przedstawiło koszty nowej jednostki dla różnych konfiguracji. Średnia cena wynosi ok 200 mln zł.- Energa w swojej koncepcji przedstawia poniesione wydatki na inwestycje (około 250 mln zł) natomiast nie pokazuje ceny ciepła dla mieszkańców – w takiej sytuacji niemożliwa jest ocena modelu prezentowanego przez tę spółkę - przekonują władze Elbląga.Władze Elbląga zwracają uwagę, że w każdym wariancie zakłada się wykorzystanie istniejącego źródła biomasowego grupy Energa oraz budowę nowego źródła przy ul Dojazdowej. Ma to być źródło kogeneracyjne – produkujące jednocześnie energię elektryczną i ciepło.Taki model, w opinii ekspertów ILF zakłada niższe ceny ciepła niż proponowane już na 2019 rok przez spółkę Energa.Budowa nowego źródła potrwa jednak kilka lat. Pada więc pytanie, co stanie się zanim zostanie wybudowane nowe źródło. ILF proponuje tutaj kilka rozwiązań na najbliższe lata.Jeśli Energa nie dostarczy ciepła w najbliższym sezonie grzewczym, proponuje się wynajęcie kotłowni kontenerowej. Cena takiego najmu to ok. 700 tys. zł rocznie dla sezonu 2020/2021.Jeśli Energa w kolejnych sezonach grzewczych (2021+), całkowicie zrezygnuje z dostaw ciepła, należy wynająć kotłownie kontenerową znacznie większą niż dla roku 2020/2021, której koszt wyniesie ok 3 mln rocznie.- Dołożymy wszelkich starań, by zrealizować scenariusz korzystniejszy cenowo dla EPEC. Dlatego spotykamy się i rozmawiamy z Energa - mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC.Energa wyjaśnia, że przyczyną wypowiedzenia umowy jest upływający z dniem 30 czerwca 2020 roku termin, do którego elektrociepłownia w Elblągu ma obowiązek zredukować emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów lub zakończyć eksploatację kotłów węglowych.Obowiązek ten wynika z wprowadzonej w 2010 r. unijnej dyrektywy IED, a termin - z przewidzianego w niej Przejściowego Planu Krajowego dla Polski, przyjętego przez Radę Ministrów w 2014 roku.- Ze względu na brak porozumienia z prezydentem miasta w kwestii zawarcia umowy długoterminowej na dostawy ciepła pomiędzy Energą Kogeneracją a EPEC, spółka musi wyłączyć 30 czerwca 2020 roku kotły węglowe, w konsekwencji czego znacząco ograniczona zostanie wielkość mocy dostarczanej przez elektrociepłownię przy ul. Elektrycznej do miejskiego systemu ciepłowniczego - informował WNP.PL Krzysztof Kopeć, dyrektor Biura Prasowego grupy Energa.Model przygotowany przez Energę Kogeneracja, i przedstawiony radnym 27 lutego, zakłada budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 3X38 MWt, a do końca 2024 roku – układu pięciu silników gazowych o mocy cieplnej 51,5 MWt i mocy elektrycznej 51,94 MWeKoszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na 243 mln zł. Spośród różnych analizowanych przez Energę kogeneracja rozwiązań przedstawiona radnym Elbląga propozycja gwarantuje optymalne ceny ciepła.- Zaproponowane rozwiązanie jest gotowe do realizacji. Energa Kogeneracja ma na ten cel zapewnione niezbędne zaplecze, m.in. zgody właścicielskie, pozwolenia administracyjne i otwarte postępowania przetargowe. Konieczna jest jedynie umowa gwarantująca odbiór przez EPEC wytworzonej przez Energę Kogeneracja energii cieplnej przez kolejne lata. Zapewnienie odbioru ciepła jest warunkiem rozpoczęcia przez Energę Kogeneracja wielomilionowych inwestycji i podjęcia decyzji racjonalnych biznesowo - podkreśla Energa.Po dyskusji z udziałem radnych, władz miasta oraz zarządu EPEC nie zapadły decyzje czy propozycja Energii Kogeneracja została zaakceptowana i stanowić będzie część modelu docelowego ustawowo zobowiązany jest samorząd Elbląga. Strony zadeklarowały kontynuację rozmów.Energa liczy na osiągnięcie porozumienia co do zawarcia umowy długoterminowej, korzystnej dla wszystkich stron. Podkreśla, że EPEC i władze Elbląga będą dzięki niej kontynuować współpracę ze sprawdzonym partnerem, nie ponosząc przy tym zbędnych kosztów inwestycyjnych.Energa Kogeneracja będzie zaś mieć pewność, że nowe aktywa ciepłownicze w kolejnych latach nie zostaną pozbawione odbioru ciepła, ale będą czynnie wykorzystywane.Michał Wawryn, prezes Energi Kogeneracja, podkreślił w swoim wystąpieniu podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, że w latach 2001-2019 spółka zainwestowała w moce wytwórcze 407 mln zł. Nie tylko prowadziła konieczne modernizacje istniejących aktywów wytwórczych, ale zrealizowała też nową inwestycję polegającą na budowie w latach 2011-2014 bloku biomasowego. W tym samym okresie spółka dokonała odpisów amortyzacyjnych pomniejszających zobowiązania podatkowe na kwotę 177 mln zł.- Mamy do wyboru dwa modele. Przeprowadzimy teraz ich analizę pod kątem wpływu na środowisko, kosztów i relacji ceny do jakości i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Miasto ma zmodernizowaną sieć ciepłowniczą, czas na nowoczesne źródła ciepła - mówi Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miasta Elbląga.Jak zapowiada prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, decyzja radnych zostanie ogłoszona na kolejnej sesji Rady Miasta 19 marca.- Ocenianie tych modeli w dniu ich prezentacji byłoby przedwczesne ze względu na ich złożoność i konieczność analizy aspektów technicznych, biznesowych i środowiskowych. Dobra wiadomość jest taka, że wreszcie mamy na stole dwie konkretne propozycje, tym razem bowiem Energa Kogeneracja przedstawiła na sesji swój model zaopatrzenia miasta w ciepło - wskazuje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.System ciepłowniczy Elbląga to 200 km miejskiej sieci dystrybucji ciepła i dwa źródła produkujące energię cieplną: należąca do EPEC ciepłownia przy ulicy Dojazdowej oraz elektrociepłownia należąca do Energi. Ciepłownia przy ul. Dojazdowej pokrywa dziś do 25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną miasta.W latach 2013-2020 inwestycje EPEC w zarządzaną przez siebie infrastrukturę ciepłowniczą wynoszą 108,5 mln złotych (z tego 25 mln złotych spółka pozyskała z funduszy unijnych), modernizując między innymi urządzenia odpylające i kocioł wodny w ciepłowni przy ul. Dojazdowej.Spółka przeprowadziła także wymianę sieci wykonanych w tradycyjnej technologii na przewody preizolowane, wprowadziła pełną automatykę pogodową we własnych węzłach cieplnych i rozbudowała system monitoringu sieci, zlikwidowała także część węzłów grupowych, wymieniając je na węzły indywidualne.Większość potrzebnego Elblągowi ciepła wytwarza elektrociepłownia należąca do Energi Kogeneracja. W czerwcu 2020 roku upływa termin, do którego funkcjonująca w oparciu o niezmodernizowane kotły węglowe elektrociepłownia Energi Kogeneracja w Elblągu zobowiązana jest zredukować emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów.Wynika to z obowiązującej od 2010 roku unijnej dyrektywy IED1 i Przejściowego Planu Krajowego dla Polski (PPK3), przyjętego w 2014 roku przez polski rząd. Energa do nie dostosowała wcześniej swoich urządzeń do unijnych wymogów.Michał Wawryn zaznacza, że Energa Kogeneracja nie ma możliwości dowolnego kształtowania cen za sprzedaż ciepła. Taryfę – zarówno związaną z wytwarzaniem ciepła, jak i przesyłem - zatwierdza bowiem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie kosztów działalności oraz zwrotu kapitału danego przedsiębiorstwa (metoda kosztowa - stosowana dla wytwarzania ciepła bez kogeneracji i dla przesyłu) bądź cen referencyjnych ciepła określanych raz w roku dla wykorzystywanych do wytwarzania paliw (metoda uproszczona – stosowana dla kogeneracji).Enega podkreśla, że że obecnie średnioważona cena wytwarzania ciepła w Elblągu (41,9 zł/GJ) jest niższa nie tylko od średniej krajowej (43,8 zł/GJ), ale także od porównywalnych z Elblągiem miast, jak Toruń (42,9 zł/GJ), Grudziądz (43,3 zł/GJ) czy Mielec (46,2 zł/GJ).Energa Kogeneracja przypomina też, że rachunki płacone przez elblążan za ciepło podnoszą koszty przesyłu, według taryfy EPEC wynoszące 20,82 zł/GJ, wyższe zarówno od średniej krajowej (17,70 zł/GJ), jak też od średniej dla woj. warmińsko-mazurskiego (17,70 zł/GJ).