Michał Kurtyka: będziemy pracować nad energetyką jądrową

Premier uwzględnił w exposé energetykę jądrową. Będziemy nad tym pracować - oznajmił minister klimatu Michał Kurtyka.

Michał Kurtyka w rozmowie z dziennikiem "Puls Biznesu" stwierdził, że ma świadomość, iż w Polsce bardzo szybko zwiększa się zapotrzebowanie na energię, a jednocześnie zmieniają się oczekiwania społeczne wobec energetyki.

"Dynamiczny wzrost udziału źródeł fotowoltaicznych jest przecież niesiony aspiracjami konsumentów. Na pewno uwzględnimy tę dynamikę w zmieniającej się polityce energetycznej. Jednym z naszych priorytetów jest zwiększenie udziału zeroemisyjnych źródeł w miksie energetycznym" - wskazał.

Kurtyka pytany, czy oznacza to realizację programu jądrowego, odparł, że premier Mateusz Morawiecki uwzględnił energetykę jądrową w swoim expose. "Będziemy więc nad tym oczywiście pracować. Mówił też o farmach wiatrowych i fotowoltaice" - wskazał.



"Najpierw musimy jednak zatwierdzić PEP 2040, a dopiero z tego dokumentu wyłoni się kalendarz inwestycji" - dodał.



Niedawno pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski poinformował, że kwestia sfinansowania projektu jądrowego rozstrzygnie się w ciągu kilka miesięcy. Jak oznajmił, kwestia finansowania musi się rozstrzygnąć w 2020 roku, żeby utrzymać harmonogram, przewidujący uruchomienie pierwszego reaktora w 2033 roku.



Również w ciągu kilku miesięcy - według pełnomocnika - ma powstać nowy podmiot, który zajmie się budową i eksploatacją elektrowni jądrowej.



"To będzie całkiem nowy podmiot, w którym udziałowcem będzie strona polska. Choć nie zadeklarował jakie konkretne podmioty miałyby się tam znaleźć. Warunkiem jest, aby 51 proc. spółki, która będzie właścicielem i inwestorem, udziałów miały podmioty, pozostające pod kontrolą państwa" - zaznaczył Piotr Naimski.



Jak wyjaśniał, do spółki tej "szukamy takiego partnera, który wejdzie w ten projekt na zasadzie pełnego partnerstwa, od początku do końca".



Najnowszy projekt Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku przewiduje budowę 6 reaktorów o mocy 6-9 GW, uruchamianych stopniowo od 2033 roku.