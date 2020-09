Michał Kurtyka: rola energii elektrycznej będzie rosła

Rola energii elektrycznej będzie w ciągu nadchodzących lat rosła i to nie tylko w Polsce. Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że udział energii elektrycznej w zużyciu całościowym energii na świecie w 2040 roku wrośnie z obecnych 19 proc. do 24 proc. W wypadku UE i Polski będzie to nawet więcej, bo elektryfikacji będą podlegały takie sektory, jak ciepłownictwo, czy transport - powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu, podczas trwającego w Katowicach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.