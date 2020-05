Michał Kurtyka: transformacja energetyczna korzystna dla Polski, ale nie podnośmy celu redukcji CO2

Komisja Europejska chce podnieść cele redukcji emisji CO2 na rok 2030 z obecnych 40 proc. do ok. 50-55 proc. – Niech Komisja najpierw przedstawi wyliczenia, ile podniesienie tego celu będzie kosztowało i jakie będą koszty dla poszczególnych państw – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu.

Transformacja energetyczna korzystna dla Polski

Zaznacza przy tym, że wiele dyskusji wskazuje na to, że transformacja energetyczna będzie niosła ogromne szanse, również dla polskiego przemysłu.W piątek, 15 maja 2020 r. zakończyły pracę zespoły, które zostały powołane przez Ministra Klimatu zaraz na początku pandemii koronawirusa. To było sześć zespołów, które dostały za zadanie analizę celów na rok 2030 pod kątem szans dla polskiego przemysłu.- Wiele z tych konkluzji wskazuje na fakt, że zmiany, które i tak musimy przeprowadzić, są spójne z kierunkami Zielonego Ładu, jak np. podniesienie jakości powietrza i wzmocnienie lokalnego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego. To są takie działania, które mogą znaleźć się w przemyślanej na nowo koncepcji bodźca innowacyjnego czy bodźca gospodarczego ze strony UE po koronawirusie i są spójne z naszymi obecnymi priorytetami – zapewnia Michał Kurtyka.Podkreśla przy tym, że trzeba tutaj działać w sposób rozważny mając świadomość, że środki pieniężne nie są nieograniczone.Polską szansą może być np. zmiana systemu ogrzewania w kierunku takiego, który będzie w większym stopniu zapewniał dbałość o czyste powietrze i dawał szansę uczestnictwa w tych zmianach polskiemu przemysłowi.W ocenie Michała Kurtyki polski przemysł jest bardzo dobrze dopasowany do szans, jakie się wiążą z rozwojem rozproszonych źródeł energii.- Mamy boom w programie Mój prąd. W drugim naborze, który rozpoczął się 13 stycznia 2020 r., złożono już ok. 40 tys. wniosków. W maju składanych jest ponad 300 wniosków dziennie. Rozpoczęła się druga edycja programu Czyste powietrze, która jest uproszczona i znacznie lepiej dopasowana do potrzeb potencjalnych beneficjentów. Mamy wreszcie zmiany w sektorze ciepłowniczym i potrzebę uruchomienia aukcji na moce kogeneracyjne, które byłyby w stanie w lepszym stopniu odpowiedzieć na problemy jakości powietrza. To są wszystko jednocześnie wielkie szanse dla polskich przedsiębiorców – podkreśla Michał Kurtyka.