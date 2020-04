Michał Kurtyka: W czasach kryzysu elastyczność jest konieczna

W czasach kryzysu elastyczność jest konieczna. Państwa członkowskie powinny mieć pozostawiony wybór ścieżki transformacji bez wykluczania niektórych technologii. Dla Polski gaz stanowi najszybszą, dostępną ścieżkę umożliwiającą ograniczenie emisji i poprawę jakości powietrza - stwierdził minister klimatu Michał Kurtyka, podczas wideokonferencji ministrów ds. energii UE.

W opinii szefa resoru klimatu, jeśli chodzi o cele energetyczne i klimatyczne UE, to powinny one pozostać ambitne, ale przede wszystkim realistyczne. Ponadto, jak podkreślił minister klimatu, należy w szczególności skupić się na zapewnieniu nieprzerwanych dostaw energii oraz ukończeniu kluczowych projektów, by zminimalizować wpływ pandemii na cele wyznaczone do osiągnięcia w nadchodzącym dziesięcioleciu.- W trosce o dalszy rozwój europejskiego przemysłu powinniśmy wzmocnić niezależność łańcucha dostaw w UE. Powinniśmy też wspierać inwestycje, umożliwiające rosnący udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym – stwierdził Michał Kurtyka.Jak zaznaczył szef resortu klimatu, należy także zadbać o to, aby odpowiednie zasoby na wspieranie innowacji w całej Europie były dostępne dla podmiotów z całej UE na równych zasadach i z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej.- W czasach kryzysu elastyczność jest konieczna. Państwa członkowskie powinny mieć pozostawiony wybór ścieżki transformacji bez wykluczania niektórych technologii. Dla Polski gaz stanowi najszybszą dostępną ścieżkę umożliwiającą ograniczenie emisji i poprawę jakości powietrza – dodał Michał Kurtyka.Minister Kurtyka zwrócił też uwagę, że spowolnienie gospodarcze związane z pandemią dotknie nie tylko przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim obywateli, w szczególności najuboższych i najsłabszych.- Nasz plan naprawy gospodarczej powinien nie tylko stymulować wzrost i zatrudnienie poprzez wspieranie inwestycji, ale również zapewniać opiekę, solidarność i ochronę osobom najbardziej dotkniętym w trudnych gospodarczo czasach. W szczególności należy dopilnować, aby koszty realizowanych przez nas polityk nie stanowiły dodatkowego obciążenia dla tych, którzy są już zagrożeni energetycznym i ekonomicznym ubóstwem – podkreślił Michał Kurtyka.