Michał Kurtyka wylicza priorytety Polski w zakresie neutralności klimatycznej

Podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej (12 i 13 grudnia) podejmiemy na nowo temat neutralności klimatycznej. Z perspektywy Polski ważne jest, aby podejmując zobowiązanie, posiadać narzędzia potrzebne do realizacji tego celu - wskazuje minister klimatu Michał Kurtyka.

Szczyt klimatyczny. Co dalej?

Kurtyka pokreślił, że cieszy go ostatnia propozycja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na temat mobilizacji dodatkowych środków na transformację energetyczną.Von der Leyen w ubiegłym tygodniu informowała, że celem Komisji wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym będzie zmobilizowanie w latach 2020-2027 funduszy rzędu 100 mld euro na ten cel. Zapowiedziała, że 11 grudnia KE przedstawi plan dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu. Jego częścią będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.Polska zabiega o to, by był on jak największy, ponieważ środki z niego będą wspierały regiony, które w największym stopniu odczują zmiany związane m.in. z odchodzeniem od węgla.12 i 13 grudnia Rada Europejska dyskutować będzie ponownie na temat osiągnięcia przez Wspólnotę celu neutralności klimatycznej (znaczącego ograniczenia emisji CO2) do 2050 roku. W czerwcu br. Polska, Czechy, Węgry, a także Estonia (która od tego czasu zmieniła zdanie) zablokowały zapisy w tej sprawie. Przedstawiciele polskich władz tłumaczyli wówczas, że nie mogli się zgodzić na propozycję UE bez koniecznych wyliczeń, ile będzie kosztowała transformacja.Czytaj też: Michała Kurtykę czekają cztery wyzwania

Minister Kurtyka przyznaje, że dzisiaj trudno jest przesądzić, czy porozumienie podczas szczytu klimatycznego w Madrycie uda się osiągnąć. Punktem spornym jest głównie kwestia systemu handlu emisjami CO2.



Przypomnijmy, że od 2 grudnia w stolicy Hiszpanii trwa COP25, czyli szczyt klimatyczny ONZ. Pierwotnie konferencja miała się odbyć w Chile, ale z powodu konfliktu i niepokojów społecznych została ona przeniesiona do Madrytu.



Szef resortu klimatu podsumował dotychczasowe rozmowy oraz to, jak się mogą one zakończyć. Wskazał, że to ubiegłoroczny szczyt w Katowicach w znacznym stopniu wyczerpał agendę międzynarodowych negocjacji. Chodzi o tzw. Pakiet Katowicki, który wprowadza mechanizmy Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.



Minister klimatu wskazuje, że mamy już zdolność do zastąpienia Protokołu z Kioto tym dokumentem, który został wynegocjowany podczas szczytu w Katowicach. - Pozostał ostatni element dotyczący handlu uprawnianiami do emisji, znajdujący się w art. 6 Porozumienia Paryskiego - mówi Kurtyka.



Przypomnijmy, że podczas szczytu w Katowicach w stosunku do tego punku nie osiągnięto porozumienia. Spór dotyczył finansowania adaptacji do zmian klimatycznych, zapobiegania ich skutkom. Art 6 Porozumienia Paryskiego zakłada m.in. wprowadzenie nadzorowanego przez Konwencję Klimatyczną ONZ międzynarodowego mechanizmu rynkowego (systemu handlu emisjami). Dodatkowo przychody z tego mechanizmu miałyby być przekazywane państwom rozwijającym się, szczególnie narażonym na zmiany klimatu.



W Paryżu państwa zobowiązały się do podejmowania działań na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 2 stopni Celsjusza - a w razie możliwości 1,5 st. C - powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej. Porozumienie Paryskie nie mówi o redukcji emisji CO2 jako jedynym sposobie przeciwdziałania zmianom klimatu. Wskazuje też na pochłanianie dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze.



Czytaj też: Michał Kurtyka. Kim jest szef nowego Ministerstwa Klimatu?